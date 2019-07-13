HABER

Bursa’da konser iptâli yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 19:01 | Son Güncelleme

BKSTV Genel Sekreteri Erdönmez, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nun önceden planlanmış bakım, onarım takvimi sebebiyle ağustos, eylül ve ekim aylarında herhangi bir grup ya da sanatçıyla anlaşma imzalanmadığını söyledi.Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından 20’nin üzerinde faaliyetin iptâl edildiği hakkında çıkan haberler üzerine İHA muhabirinin sorularını cevaplandıran Ahmet Erdönmez, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bursa’da konser iptâli yok

BKSTV Genel Sekreteri Erdönmez, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nun önceden planlanmış bakım, onarım takvimi sebebiyle ağustos, eylül ve ekim aylarında herhangi bir grup ya da sanatçıyla anlaşma imzalanmadığını söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından 20’nin üzerinde faaliyetin iptâl edildiği hakkında çıkan haberler üzerine İHA muhabirinin sorularını cevaplandıran Ahmet Erdönmez, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bu yıl 58’incisi gerçekleştirilen Uluslarası Bursa Festivali ve 33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın büyük bir coşku ile 12 Temmuz’ da sona erdiğini hatırlatan Erdönmez, "Vakıf olarak Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nun tadilat, bakım ve çatı onarımı ile ilgili çalışmaları festival sonrası başlatmayı planladık. Ağustos, eylül ve ekim ayları için herhangi bir konser ya da tiyatral faaliyet planlaması yapılmadı. Dolayısıyla herhangi bir sanatçı ya da grupla da anlaşma yapmadık" diye konuştu.
Genel Sekreter Erdönmez, uzun yıllardır Bursa’nın kültür sanat hayatına yön veren Kültür Sanat Turizm Vakfı’nın bundan sonra da şehrin kültür ve sanat yelpâzesini genişletmeye ve üzerine düşen katkıyı koymaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bursa’da konser iptâli yok

Bursa’da konser iptâli yok

Bursa’da konser iptâli yok

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Aydın Doğan'ın ablası son yolculuğuna uğurlandıAydın Doğan'ın ablası son yolculuğuna uğurlandı
Esenyurt'ta 7 aylık hamile kadına kamyonet çarptıEsenyurt'ta 7 aylık hamile kadına kamyonet çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ulaştırma Bakanı açıkladı: FSM Köprüsü'nün birinci etabı bu gece trafiğe açılıyor

Bakan açıkladı: Bu gece trafiğe açılıyor

Batman'da çocukların kavgasına büyükler de katıldı: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Anne- kız, eski gelinlerini hastanelik etti

Anne- kız, eski gelinlerini hastanelik etti!

Bakanlık paylaştı! Pençe-2 harekatından ilk fotoğraflar

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Baba olacağını öğrenince kalp krizi geçirip ölmüştü! Kızı da kazada hayatını kaybetti

Babalık sevincine kalbi dayanamamıştı! Kızı da...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.