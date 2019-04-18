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Bursa’da mağarada mahsur kalan 7 defineciyi kurtarmak için seferberlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 22:43 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde bir mağarada define ararken mahsur kalan 7 definecinin kurtarılması için AFAD ekipleri kurulan bir düzenekle kurtarma çalışmalarına başladılarElbeyli Köyü Kızıltepe Mevkisi’nde bir mağarada kaçak kazı yapan 8 kişiden 7’si akşam saatlerinde gazdan zehirlenmişti.

Bursa’da mağarada mahsur kalan 7 defineciyi kurtarmak için seferberlik

Bursa’nın İznik ilçesinde bir mağarada define ararken mahsur kalan 7 definecinin kurtarılması için AFAD ekipleri kurulan bir düzenekle kurtarma çalışmalarına başladılar
Elbeyli Köyü Kızıltepe Mevkisi’nde bir mağarada kaçak kazı yapan 8 kişiden 7’si akşam saatlerinde gazdan zehirlenmişti. Dışarıda kalan bir kişi arkadaşlarının 35 metrede mahsur kaldığını jandarma ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, Umke, 112, İtfaiye, AKUT ve NAK ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ilk varan AFAD kurtarma ekipleri, önce mağaraya hava bastı. Bir düzenek yardımıyla yaklaşık bir metre çapındaki delikten mağaraya inen kurtarma ekiplerinden gelecek haberler bekleniyor.
Bölgede her türlü ihtimale karşı çok sayıda ambulansın hazır bekletildiği ifade ediliyor.

Bursa’da mağarada mahsur kalan 7 defineciyi kurtarmak için seferberlik

Bursa’da mağarada mahsur kalan 7 defineciyi kurtarmak için seferberlik

Bursa’da mağarada mahsur kalan 7 defineciyi kurtarmak için seferberlik

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