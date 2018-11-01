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Bursa'da "Notre Dame'ın Kamburu" müzikali sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 01:02 | Son Güncelleme

Bursa'da "Notre Dame'ın Kamburu" müzikali sahnelendi

Bursa'da Victor Hugo'nun ünlü eseri "Notre Dame'ın Kamburu"nun müzikali sahnelendi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen müzikali Vural Bingöl yönetti.

Müzikalde, Kamala Mustafayeva, Andrea Primavera ve Murat Yaşar Özdemir gibi yerli ve yabancı oyuncular yer aldı.

Oyunda çirkin ve kambur kilise zangocu Quasimodo ile Fransa'nın dini lideri Claude Frollo'nun ve krala bağlı komutan Phoebus'un aynı semtte yaşayan çingene kızı Esmeralda'ya olan aşkları, ikilemleri ve tepkileri, romantik yaklaşımları izleyicilere aktarıldı.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.

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Anahtar Kelimeler:
"Notre Dame'in Kamburu Müzikali" Victor Hugo Vural Bingöl

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