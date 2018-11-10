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Bursa'da okuldan hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 22:49 | Son Güncelleme

İnegöl ilçesindeki bir ortaokuldan 20 bin lira değerinde güvenlik kamera kayıt cihazı ve elektronik eşyalar ile bir miktar nakit para çalındı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir okulda güvenlik kameralarını devre dışı bırakan hırsızlar, yaklaşık 20 bin lira değerinde eşya ve bir miktar nakit parayı çaldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Kocatepe Ortaokuluna gelen okulun müdürü Mahsuni Canbay, zemin kattaki pencerenin korkuluklarının kırılarak içeri girildiğini fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler parmak izi çalışması yaptı, şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.

Zanlıların, kantindeki kasadan 400 lira, öğretmenler odasındaki dolaplardan elektronik eşyalar, müdür odasından 2 masaüstü bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazı olmak üzere yaklaşık 20 bin lira tutarında malzeme çaldığı tespit edildi.

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Bursa çaldı çalındı hırsızlık inegöl kayıt cihazı Okul

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