Bursa'da orman yangını!

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayapa Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına bir helikopter, 6 arazöz ve çok sayıda itfaiye eri katıldı.

Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

