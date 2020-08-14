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Bursa'da, ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 01:49 | Son Güncelleme

Bursa'da, ormanlık alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri ve mahallelinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında 3 dönüm alan zarar görürken, bölgeye yakın evler yaşayanlar tahliye edildi.

Bursa'da, ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Yangın, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi’nde meydana geldi.

Ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına 8 itfaiye aracı, 24 personel ve çok sayıda mahalleli müdahale etti. 5 ayrı bölgeden müdahale edilen yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında 3 dönüm alan zarar görürken, bölgeye yakın evlerde yaşayanlar önlem amaçlı tahliye edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)

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