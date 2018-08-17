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Bursa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 02:39 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kenan Çoşkun (63) idaresindeki 34 MKL 85 plakalı otomobil, İznik-Adapazarı karayolunun Çiçekli Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Serkan Kaya'nın kullandığı 16 H 4075 plakalı odun yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Çoşkun olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta sıkışan Kenan Çoşkun'un cesedi itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra İznik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kamyon otomobil trafik kazası

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