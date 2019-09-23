HABER

Bursa'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 16:24 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sibel Kaygısız'ın kullandığı 35 ADS 592 plakalı otomobil, Bursa-Balıkesir kara yolunun Yenikarağaç Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden Kadir Sarıtabak idaresindeki 16 JNP 91 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Savrulup yol kenarındaki bariyerlere de çarparak durabilen otomobilde bulunan Aysel Kaygısız, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan sürücü Sibel Kaygısız ise 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik, kaza karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Antalya'da Rus turist sayısında yüzde 14 artışAntalya'da Rus turist sayısında yüzde 14 artış
Bakanlık duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiBakanlık duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kamyon Kaza otomobil trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı

Bakanlık duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

Son dakika: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz ile ilgili yeni bir soruşturma başlattı

15 Temmuz ile ilgili yeni soruşturma

Bakanlık duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Diyarbakır'daki 'evlat nöbeti'ne karşı PKK'dan kara propaganda

PKK'nın hain planı deşifre edildi!

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.