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Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 20:16 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Yalova karayolunda seyreden Ali N. (30) idaresindeki 54 TY 614 plakalı otomobil, İznik ışıkları yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Kuşlu'ya (66) çarptı.

Kuşlu, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrularak orta refüje düştü. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kuşlu’yu Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kuşlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Ali N. ise gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Orhangazi trafik kazası

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