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Bursa'da park halindeki iş makinası yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 00:30 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki iş makinesi yandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki iş makinesi yandı.

İnegöl'ün Akhisar mahallesi mevkiinde inşaat malzemeleri satış yerinin bahçesinde park halinde olan iş makinesi, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Alevleri gören çevredekiler durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanfın söndürülürken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi. 300 bin TL değerindeki iş makinesindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Bursa'da park halindeki iş makinası yandıBursa'da park halindeki iş makinası yandı
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