Bursa'da servis midibüsü devrildi: 10 yaralı - Yeniden

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da, kontrolden çıkan servis midibüsü, refüjdeki direğe çarparak devrildi. Kazada, sürücünün de aralarında olduğu 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. OSB'deki mobilya firmasından aldığı işçileri Akhisar Mahallesi'ne götüren Savaş Gündüz'ün yönetimindeki 16 S 6129 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüjdeki direğe çarparak devrildi. Kazada, sürücü Gündüz ile işçilerden İnan Gürler (36), İbrahim Bayram (46), Deniz Öztürk (31), Meryem Çağlayan(51), Sadettin Aydın (58), Kadir Kahraman (28), Songül Berksoy (40), Fahriye Korkmaz (42) ve İsa Taşçı (32) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı, çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde midibüsün kontrolden çıktığı ardından kaldırım üzerinde sağa yattığı görülüyor.

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