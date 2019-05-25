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Bursa'da servis midibüsü devrildi: 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 18:26 | Son Güncelleme

 BURSA'da, kontrolden çıkan servis midibüsü, refüjdeki direğe çarparak devrildi.

Bursa'da servis midibüsü devrildi: 11 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da, kontrolden çıkan servis midibüsü, refüjdeki direğe çarparak devrildi. Kazada, sürücünün de aralarında olduğu 11 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. OSB'deki mobilya firmasından aldığı işçileri Akhisar Mahallesi'ne götüren Savaş Gündüz'ün yönetimindeki 16 S 6129 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüjdeki direğe çarparak devrildi. Kazada, sürücü Gündüz ile 10 işçi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Bursa'da servis midibüsü devrildi: 11 yaralıBursa'da servis midibüsü devrildi: 11 yaralıBursa'da servis midibüsü devrildi: 11 yaralıBursa'da servis midibüsü devrildi: 11 yaralı

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