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Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 11:52 | Son Güncelleme

KONTOL ALTINA ALINDI Bursa'nın Kestel ilçesindeki 5 bölümden oluşan tavuk çiftliğinde sabah çıkan yangın, kontrol altına alındı.

KONTOL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Kestel ilçesindeki 5 bölümden oluşan tavuk çiftliğinde sabah çıkan yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü çiftliğin bir bölümünde, yangın nedeniyle hasar meydana geldi. Alevlerin sardığı çiftlikteki yaklaşık 10 bin tavuğun telef olduğu belirtildi. Yangınla ilgili bilgi veren yetkili, "Çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Alevler diğer bölümlere sıçramadan konrol altına alındı" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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