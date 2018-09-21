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Bursa'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 11:06 | Son Güncelleme

MKP/HKO silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı

Bursa'da, Maoist Komünist Parti/Halk Kurtuluş Ordusu (MKP/HKO) silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde MKP/HKO'ya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki evlerde kaldıkları belirlenen örgüt üyesi 3 şüpheli ile bu kişileri yurt dışına çıkarmaya çalışan 8 kişi yakalandı.

Tunceli'de adliyeye sevk edilen örgüt üyesi 3 kişinin aralarında bulunduğu 11 kişiden, 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tunceli civarındaki kırsalda faaliyet gösterdiği öğrenilen 3 şüphelinin, PKK kamplarında eğitim aldıkları ve Bursa'yı geçiş güzergahı olarak kullanıp sahte kimlikle yurt dışına kaçmak istedikleri öğrenildi.

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