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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Mehmet Ş. yönetimindeki 16 KDJ 15 plakalı tır, Cerrah Mahallesi Eski İpekyol Caddesi'nden Bursa-Ankara kara yoluna çıkmak için geri manevra yaptığı sırada durakta bekleyen Yüksel Ş'ye (59) çarptı.

Yaklaşık 30 metre sürüklenen Yüksel Ş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel Ş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçtığı öne sürülen sürücü Mehmet Ş, polis ekiplerince yakalandı.

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Bursa inegöl Kaza ölü trafik

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