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Bursa'da üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 16:48 | Son Güncelleme

Bursa'da üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen çocuk ağır yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Örnek Sokağı'nda bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Ramiz ve Fatma M. çiftinin çocukları Ramazan M. (2), odasında oynadığı sırada açık kalan pencereden beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Ramazan M, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Ramazan M, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Bursa inegöl Üçüncü kat

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