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Bursa'da "Uluslararası Felsefe Kongresi" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 18:27 | Son Güncelleme

"Savaş ve Barış" temasıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen kongre üç gün sürecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından düzenlenen "5. Uluslararası Felsefe Kongresi" başladı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, savaşın, tüm inançlarda ve ideolojilerde dış politika amaçlarının gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadığını savundu.

Artık kendi ekonomisini oluşturan savaş olgusunun, yüksek teknolojilerin kullanıldığı daha etkin ve bir o kadar da yıkıcı dış politika aracı haline geldiğini aktaran Ulcay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesiyle ortaya çıkan insan hakları ihlalleri, yoksulluk, mültecilik gibi trajik sorunların çözümü ancak ortak umudumuz ve hayalimiz olan dünya barışını tesis etmekle mümkün. Bu anlamda savaş ve barış olgularını sadece uluslararası ilişkiler diliyle değil, daha iyiyi daha güzeli hedefleyen felsefi yaklaşımların da belirleyici olduğu ortak bir söylem ve anlayış zemininde tanımlamaktan başka çıkar yolumuz yoktur."

Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Çüçen ise 2008 yılında bir Avrupa Birliği Projesi kapsamında düzenlemeye başladıkları kongrenin, bu yıl 5'incisini yaptıklarını anımsattı.

İsveç, Bulgaristan, Cezayir, İran, Azerbaycan, Almanya, Polonya, Pakistan ve Slovakya'dan 23 konuşmacının yanı sıra Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinin felsefe, sosyoloji, kamu yönetimi, siyaset bilimi, tarih, müzik, sanat tarihi, sınıf öğretmenliği bölümlerinden 96 bilim insanının katılacağı 3 gün sürecek kongrede, "Savaş ve Barış" kavramları irdelenecek.

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