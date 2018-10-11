Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından düzenlenen "5. Uluslararası Felsefe Kongresi" başladı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, savaşın, tüm inançlarda ve ideolojilerde dış politika amaçlarının gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadığını savundu.

Artık kendi ekonomisini oluşturan savaş olgusunun, yüksek teknolojilerin kullanıldığı daha etkin ve bir o kadar da yıkıcı dış politika aracı haline geldiğini aktaran Ulcay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesiyle ortaya çıkan insan hakları ihlalleri, yoksulluk, mültecilik gibi trajik sorunların çözümü ancak ortak umudumuz ve hayalimiz olan dünya barışını tesis etmekle mümkün. Bu anlamda savaş ve barış olgularını sadece uluslararası ilişkiler diliyle değil, daha iyiyi daha güzeli hedefleyen felsefi yaklaşımların da belirleyici olduğu ortak bir söylem ve anlayış zemininde tanımlamaktan başka çıkar yolumuz yoktur."