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Bursa'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 18:53 | Son Güncelleme

Orhangazi ilçesindeki bir apartmanın çatı katında çıkan yangın sırasında havalandırma boşluğuna düşen kişi yaralandı, yangına müdahale eden itfaiye eri de dumandan etkilendi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zemin katında ekmek fırını bulunan Arapzade Mahallesi Yalçın Sokak'taki bir apartmanın çatısında yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın esnasında havalandırma boşluğuna düşen Ramazan Başaran yaralandı, alevlere müdahale eden bir itfaiye eri de dumandan etkilendi.

Yaralı Başaran 112 acil servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, itfaiye erinin tedavisi ise olay yerinde yapıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Orhangazi yangın

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