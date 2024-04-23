HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal medyada sahte hesapla cinsel taciz! 'Senin dudaklarını yerim'

Sosyal medyada sahte hesapla cinsel taciz! 'Senin dudaklarını yerim'

23.04.2024 10:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da O.S.U. (26), aynı iş yerinde bir dönem çalıştığı Y.I. (35) adlı kadına, sosyal medya platformunda açtığı sahte hesap üzerinden cinsel içerikli mesaj göndererek tacizde bulundu. O.S.U. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, O.S.U.'nun Y.I.'ya gönderdiği mesajlar da delil olarak yer aldı. İşte detaylar...

Sosyal medyada sahte hesapla cinsel taciz! 'Senin dudaklarını yerim'

Sincan ilçesinde asansör firmasında çalışan Y.I.'ya, sosyal medya platformunda 'gulsun4399' kullanıcı adıyla açılan hesap üzerinden, cinsel içerikli taciz mesajları gönderildi. Evli olan Y.I.'nın şikayeti üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İŞ ARKADAŞI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, sosyal medya platformunun Türkiye Temsilciliği ile irtibata geçilmesi ve 'gulsun4399' adlı hesabı kullanan kişinin tespit edilmesi istendi. Savcılık, sisteme kayıt olunurken kullanılan IP adresi, mail adresi, telefon numarası, suç tarihi ve saatine ilişkin IP bilgilerinin tespit edilmesini talep etti. Polisin yaptığı çalışma sonucunda hesabı kullanan kişinin Y.I. ile aynı iş yerinde çalışan O.S.U. olduğu saptandı.

155536_SUPHELININ-MUSTEKIYE-GONDERDIGI-MESAJLAR

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından O.S.U. hakkında iddianame düzenlendi. Ankara 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede O.S.U. hakkında, 'Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede O.S.U.'nun Y.I.'ya gönderdiği mesajlar da delil olarak yer aldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MHP Milletvekili Levent Uysal'ın ayakkabıları sosyal medyaya damga vurduMHP Milletvekili Levent Uysal'ın ayakkabıları sosyal medyaya damga vurdu
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ettiDevlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Yılın ilk kene vakası! Türkiye genelinde artışYılın ilk kene vakası! Türkiye genelinde artış
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya taciz cinsel taciz
En Çok Okunan Haberler
Bakanlıktan sonra Bakan Şimşek'ten de 'locals' açıklaması geldi!

Bakanlıktan sonra Bakan Şimşek'ten de 'locals' açıklaması geldi!

Petrol fiyatları geriledi, akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! Tarih verildi

Petrol fiyatları geriledi, akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! Tarih verildi

Ölen kişinin mezarını açtı, mezarı ateşe verip cesedi yakmak istedi

Ölen kişinin mezarını açtı, mezarı ateşe verip cesedi yakmak istedi

Provada facia! İki helikopter havada çarpıştı: 10 ölü

Provada facia! İki helikopter havada çarpıştı: 10 ölü

Canlı yayında ilginç anlar! Atatürk'e 'rahmetli' dedi, Şaban Sevinç tepki gösterdi: Atatürk daima yaşıyor

Canlı yayında ilginç anlar! Atatürk'e 'rahmetli' dedi, Şaban Sevinç tepki gösterdi: Atatürk daima yaşıyor

AFAD duyurdu! Antalya'da korkutan deprem

AFAD duyurdu! Antalya'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.