Bursa’daki çiftlik yangınının ardından cinayet çıktı

Bursa’da 51 yaşındaki adamın dövülerek öldürmesinin ardından, ölen adamın yakınlarının cinayeti işleyen ailenin çiftlik evini kundakladığı ortaya çıktı.

Olay, geçen hafta Cumartesi gecesi saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın Gültekin, Aydın Ş.’nin kızına sözlü tacizde bulundu. Olayı haber alan Aydın Ş., oğlu Fevzi Ş. ile birlikte Aydın Gültekin’i takip etti. Gültekin’in yerini bulan Aydın Ş. ve Fevzi Ş., ’Sen nasıl kızımıza laf atarsın’ diyerek, Gültekin’le tartışmaya başladı. Baba ile oğlu tarafından ağır yaralanan Gültekin’in yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Gültekin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Gültekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gültekin’i darp eden Aydın Ş. ve Fevzi Ş.’yi gözaltına aldı.