Bursa'daki cinayet davası

Bursa'da bir kişiyi öldürüp cesedini ormanlık alana gömdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Selahattin ve kardeşi Şahin Ekin ile Mesut Ahmet Kılıç, maktul Ömer Erkmen'in yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Taraflar arasındaki husumetten dolayı sanıkların yakınları salona alınmadı. Güvenlik güçleri adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Duruşmada söz hakkı verilen sanıklardan Selahattin Ekin, kardeşi Şahin Ekin ve maktul Ömer Erkmen ile aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını iddiasını dile getirdi. Daha önce öldürülen kardeşlerinin katil zanlısının bulunması için Erkmen'in kendilerine yardımcı olduğunu belirten Ekin, iddiaları kabul etmedi.

Kılıç ise öldürülen Ömer Erkmen ile kardeş gibi olduklarını savunarak, diğer sanıklar tarafından tehdit edildiğini ve cinayetle hiçbir alakasının bulunmadığını öne sürdü.