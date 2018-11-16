HABER

Bursa'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 13:02 | Son Güncelleme

Bir kişiyi öldürüp cesedini ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanık suçlamaları reddetti

Bursa'da bir kişiyi öldürüp cesedini ormanlık alana gömdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Selahattin ve kardeşi Şahin Ekin ile Mesut Ahmet Kılıç, maktul Ömer Erkmen'in yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Taraflar arasındaki husumetten dolayı sanıkların yakınları salona alınmadı. Güvenlik güçleri adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Duruşmada söz hakkı verilen sanıklardan Selahattin Ekin, kardeşi Şahin Ekin ve maktul Ömer Erkmen ile aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını iddiasını dile getirdi. Daha önce öldürülen kardeşlerinin katil zanlısının bulunması için Erkmen'in kendilerine yardımcı olduğunu belirten Ekin, iddiaları kabul etmedi.

Kılıç ise öldürülen Ömer Erkmen ile kardeş gibi olduklarını savunarak, diğer sanıklar tarafından tehdit edildiğini ve cinayetle hiçbir alakasının bulunmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda 9 Nisan 2017'de toprağa kısmen gömülü erkek cesedi bulunmuştu. İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından kafasına tabancayla 2 el ateş edilerek öldürüldüğü saptanan kişinin, 5 Mart'ta kaybolan Ömer Erkmen (25) olduğunu belirlemişti.

Cesedin bulunduğu bölgede mayın arama dedektörüyle çalışma yapan jandarma, 2 boş kovan ve kopmuş tespih bulmuştu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Gürsu ilçesindeki TOKİ konutlarındaki bir eve operasyon düzenlemiş ve tutuklu sanıkların da aralarında bulunduğu 6 kişiyi yakalamıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest kalmış, diğerleri ise olayın zanlısı oldukları iddiasıyla tutuklanmıştı.

Genelevleriyle ünlü sokakta şok yasak!Genelevleriyle ünlü sokakta şok yasak!
Beşiktaş'ta oyuncak silahla soygun Beşiktaş'ta oyuncak silahla soygun 
Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldıSon dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet davası gürsü

En Çok Okunan Haberler

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Profesörlere gözaltıda şok detaylar! 'Profesyonel eylemciler getirttiler'

Profesörlere gözaltıda şok detaylar! 'Profesyonel eylemciler getirttiler'

Alaattin Çakıcı örgütüne operasyon!

Alaattin Çakıcı örgütüne operasyon!

Merzifon'da rezaletin fotoğrafı...

Merzifon'da rezaletin fotoğrafı...

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Vişneli Tayfır yeniden Meclis'te!

Vişneli Tayfır yeniden Meclis'te!

Muhtarın Facebook hesabı dolandırıcıların eline geçince olanlar oldu

Muhtarın Facebook hesabı dolandırıcıların eline geçince olanlar oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.