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Bursa’daki vahşetin sanıkları cinayeti kabul etmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 09:13 | Son Güncelleme

Bursa’da Suriyeli kadın ve annesinin elleri ve ayakları bağlı şekilde öldürülmesiyle alakalı tutuklanan sanıklar hakim karşısına çıktı.Geçen nisan ayında Yıldırım’a bağlı Zümrütevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Suriye vatandaşı Hayat H., evinde elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış ağzı ve burnu da koli bandıyla bantlanmış halde ölü bulundu.

Bursa’daki vahşetin sanıkları cinayeti kabul etmedi

Bursa’da Suriyeli kadın ve annesinin elleri ve ayakları bağlı şekilde öldürülmesiyle alakalı tutuklanan sanıklar hakim karşısına çıktı.
Geçen nisan ayında Yıldırım’a bağlı Zümrütevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Suriye vatandaşı Hayat H., evinde elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış ağzı ve burnu da koli bandıyla bantlanmış halde ölü bulundu. Evde araştırma yapan ekipler, Hayat H.’nin annesi Sabah M.’nin de cesedini buldu. Cinayetin ardından Khaled J. olay günü ve koca Ali H. ise bir gün sonra Adana üzerinden Suriye’ye kaçmak isterken gözaltına alındı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

“Ben kimseyi öldürmedim”
Ali H. ile Khaled J. hakkında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 kişiyi öldürmek suçundan iki kez müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatlarının katıldığı davada Ali H., “Ben kimseyi öldürmedim. Karakolda beni darp ettiler. O yüzden öyle ifade verdim. Hayat benim eşim, Sabah annesidir. Olay günü eşim, annesiyle beraber olduğunu ve gelmeyeceğini bana mesaj attı. Ben de arkadaşım Khaled’i arayarak, bira ve sigara almasını söyledim. O sırada kapıyı açıp diğer odaya girdiğimde cesetleri gördüm. O an telaşlandım ve polisleri arayamadım. Korktuğum için kaçtım. Eşim ve kayınvalidemi akrabaları öldürmüş olabilir. Onlardan şüpheleniyorum” dedi.

“Olayla benim alakam yoktur”
Diğer sanık Khaled J. ise suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben sabah işe giderken Ali’yi gördüm. Başım ağrıdığından bana hap verdi. Onunla beraber çay içtikten sonra evine çocuğunu almaya gittik. Onu uzun süre bekledim. Ardından oğluyla geldi. Oğlunu akrabasına bırakacağını söyledi. Oğlunu bıraktıktan sonra ayrıldık. Akşam saatlerinde tekrar arayarak, bira ve sigara istedi. Onları götürdükten sonra polisler geldi. Ali kapıyı açmak istemedi. Evde haplar olduğunu ve kaçmamız gerektiğini söyledi. Pencereden atladım ve 2 kişi beni yakaladı. Olayla benim alakam yoktur” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, şahitlerin dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Bursa’daki vahşetin sanıkları cinayeti kabul etmedi

Bursa’daki vahşetin sanıkları cinayeti kabul etmedi

Bursa’daki vahşetin sanıkları cinayeti kabul etmedi

Bursa’daki vahşetin sanıkları cinayeti kabul etmedi

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