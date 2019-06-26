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Bursalı berberler, haksız rekabet ortamını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 17:51 | Son Güncelleme

BURSA Berberler Odası üyeleri, yabancı uyruklu berberlerin yaptığı indirimlerin haksız rekabet ortamı oluşturduğu iddiasıyla, durumu protesto etti.

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - BURSA Berberler Odası üyeleri, yabancı uyruklu berberlerin yaptığı indirimlerin haksız rekabet ortamı oluşturduğu iddiasıyla, durumu protesto etti. Bursa Berberler Odası Başkanı Mustafa Ocak liderliğinde bir araya gelen yaklaşık 300 kişi tarak, fön makinesi, makas, tıraş makinesi gibi aletleri yere atıp, duruma tepki gösterdi.

Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde davet salonunda bir araya gelen Bursa Berberler Odası üyeleri, yabancı uyruklu ve kayıt dışı berberlerin haksız rekabet ortamı oluşturduğunu ve haksız kazanç elde ettiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Oda üyesi yaklaşık 300 kişi, pankart açıp, tarak, fön makinesi, makas, tıraş makinesi gibi berber aletlerini yere atarak durumu protesto etti. Açıklama yapan Bursa Berberler Odası Başkanı Mustafa Ocak, 5362 sayılı yasaya göre usulüne uygun olarak çalışan berber esnafının zor günlerden geçtiğini dile getirdi.

'BERBER ESNAFI HATIRLA DEĞİL YASALARLA YÖNETİLMELİ'

Çelişkili yasaların berber esnafını zor durumda bıraktığını belirten Bursa Berberler Odası Başkanı Mustafa Ocak, "Meslektaşlarımız hatırla değil, yasayla yönetilmek istiyor. Biz bir iş yeri açabilmek için 5 yıl okula gidiyoruz, yetki belgesi alıyoruz. Türkiye'ye gelen sığınmacılar için normalde yönetmelikte '5 yıl Türkiye'de ikamet ettikten sonra iş yeri açabilir' ifadesi yer alıyor. Maalesef daha iki yıllık sığınmacı benden daha büyük salonlar açıyor. Biz çelişkili olan yasaların bir kez daha gözden geçirilmesini istiyoruz" dedi.

'USULSÜZ KAMPANYALAR YIL BOYUNCA DEVAM EDİYOR'

Yılda iki kez yapılması gereken kampanyaların kayıt dışı işletmeler tarafından sene boyunca yapıldığını dile getiren Ocak, "5362 yasasına göre tarifeli meslek dallarından biriyiz. Kayıt dışı çalışan işletmeler camlara tarifenin dışında ucuz rakamlar yazarak, kampanya kurallarına göre değil de camlarına sene boyunca asarak kampanya yapıyorlar. Kampanya yasasında 15 günlük dilimler halinde yılda iki kere yapabilirler ve bunun vergisini de vermek zorundadırlar. Bizler de bu şekilde çalışan iş yerlerine haksız rekabet davası açıyoruz" diye konuştu.

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