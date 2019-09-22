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Bursalı öğrenciler Piyano Yarışması’nda Viyana’da birinci oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 09:36 | Son Güncelleme

Bursalı üç öğrenci Viyana’da düzenlenen piyano yarışmasında 2 birincilik kazandı.Piyano eğitmeni Elena Çekiç’den piyano dersleri alan Bursalı öğrenciler Viyana’da düzenlenen Grade Prize Virtüoso Yarışması’nda 9-12 ve 6 el kategorisinde birinci olarak Viyana’da piyano resitali sundu.

Bursalı üç öğrenci Viyana’da düzenlenen piyano yarışmasında 2 birincilik kazandı.
Piyano eğitmeni Elena Çekiç’den piyano dersleri alan Bursalı öğrenciler Viyana’da düzenlenen Grade Prize Virtüoso Yarışması’nda 9-12 ve 6 el kategorisinde birinci olarak Viyana’da piyano resitali sundu. 9 yıldır Türkiye’de yaşayan 6 yıldır piyano eğitmenliği yapan Rus ve Türk vatandaşı Elena Çekiç’in eğitim verdiği onlarca öğrenci uluslararası onlarca turnuvada birinci oldu. Son olarak Viyana’da düzenlenen turnuvaya video çekerek Youtube üzerinden katılan Gözde Fikir, (9) 9-12 yaş kategorisinde birinci olurken, Elena Çekiç ve öğrencileri Beren Çelik, Yeşim Nurdoğan, altı el kategosinde birinci olarak Bursa’ya 2 birincilik kazandırdı. Birinci olan öğrenciler ödüllerini Viyana’da alırken burada eserlerini de sergiledi. Öğrencilerden Gözde Fikir, ilk defa katıldığı bir uluslararası piyano yarışmasında birinci olmayı başardı.
Birinci olan öğrenciler bundan sonraki turnuvalarda ülkelerini en iyi şekilde tanıtmak için mücadele vereceklerini belitti. 9-12 yaş kategorisinde birinci olan Gözde Fikir, "Bir buçuk yıldır piyano çalıyorum. İlk defa uluslararası bir yarışmaya katıldım ve birinci oldum. Bu muhteşem bir duygu bundan sonrada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yarışacağım" dedi.
Altı el piyanoda hocaları ile birlikte katılarak birinci olan Yeşim Nurdoğan ve Beren Erçelik, "Elena hocamızdan yıllardır eğitimi görüyoruz. Viyana’da düzenlenen uluslararası yarışmaya hocamızla birlikte üçümüz aynı anda çalarak yarışmaya katıldık. Yarışmaya videomuzu kaydederek gönderdik. Orada birinci olmaya hak kazandık. Ödülümüzü Viyana’da alarak birinci olduğumuz eseri çaldık. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.
Piyano eğitmeni Elena Çekiç, "Bu zamana kadar onlarca yetiştirdiğim öğrenci uluslararası şampiyonalarda birinci olmayı başardı. En son katıldığımız yarışmada da üç öğrencimiz birinci oldu. Çok mutluyum öğrencilerimle gurur duyuyorum" diye konuştu.

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