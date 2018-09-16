Bursa'nın belediyeleri yerli işletim sistemine geçecek

Bursa Belediyeler Birliği, belediye hizmetlerinde milli işletim sistemi PARDUS'a geçmek için çalışmalara başladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, birliğin Antalya'da gerçekleştirilen hizmet içi eğitim seminerinde ana gündem maddesi yerli ve milli ürünler oldu.

Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, seminerde yaptığı konuşmada, Bursa belediyeleri olarak bir an önce yerli ve milli ürünlere geçmeleri gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin çok farklı süreçlerden geçtiğine dikkati çeken Dündar, "Ülkemizin içeriden ve dışarıdan farklı yöntemlerle saldırılara maruz kaldığı bir dönemden geçiyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından şimdi de ekonomik saldırılarla karşı karşıyayız. Ülke olarak bu sıkıntılı dönemlerden geçerken eksiklerimizi de tamamlıyoruz. Savunma sanayimizde yerli ve milli üretime geçtikten sonra 40 yıldır devam eden terörle mücadelede artık daha etkin sonuçlar alıyoruz. Bize karşı yapılan saldırılara üretimle karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.