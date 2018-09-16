Bursa'nın belediyeleri yerli işletim sistemine geçecek

Bursa Belediyeler Birliği, belediye hizmetlerinde milli işletim sistemi PARDUS'a geçmek için çalışmalara başladı.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, birliğin Antalya'da gerçekleştirilen hizmet içi eğitim seminerinde ana gündem maddesi yerli ve milli ürünler oldu.
Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, seminerde yaptığı konuşmada, Bursa belediyeleri olarak bir an önce yerli ve milli ürünlere geçmeleri gerektiğini kaydetti.
Türkiye'nin çok farklı süreçlerden geçtiğine dikkati çeken Dündar, "Ülkemizin içeriden ve dışarıdan farklı yöntemlerle saldırılara maruz kaldığı bir dönemden geçiyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından şimdi de ekonomik saldırılarla karşı karşıyayız. Ülke olarak bu sıkıntılı dönemlerden geçerken eksiklerimizi de tamamlıyoruz. Savunma sanayimizde yerli ve milli üretime geçtikten sonra 40 yıldır devam eden terörle mücadelede artık daha etkin sonuçlar alıyoruz. Bize karşı yapılan saldırılara üretimle karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda "yerli ve milli" ürün çağrısına Bursa Belediyeler Birliği olarak destek verdiklerini belirten Dündar, şunları kaydetti:
"Hizmet içi eğitim seminerimizde Bursa belediyelerimizin hangi bilgisayar programlarını, işletim sistemlerini kullandıklarını gözden geçirdik. Bu konuyla ilgili ortak çalışma grubu oluşturduk. Milli işletim sistemi olan PARDUS'a bir an önce geçmek için birlikte hareket edeceğiz. Bursa belediyeleri olarak bizler de yerli ve milli ürünleri kullanmalıyız. Belediyelerimizin işletim sisteminin PARDUS'a geçiş sürecini kolaylaştıracak çalışmalara başladık."
Seminere katılan belediye başkanları, meclis üyeleri ve bürokratlara Osmangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü personelince TÜBİTAK tarafından geliştirilen PARDUS sistemi hakkında sunum yapıldı.
TSK son dakika duyurdu: Murat Akdoğan öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde tarihi değişimlere hazırlanıyoruz
Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!
İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...
ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de Mangkut Tayfunu dehşeti: En az 25 ölü
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum