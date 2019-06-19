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Bursaray’da yolcu rekoru

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 12:10 | Son Güncelleme

Bursaray’da 14 Haziran 2019 Cuma günü taşınan 300 bin 402 yolcu ile bütün zamanların yolcu rekoru kırıldı.Kestel, Görükle ve Emek’i birbirine bağlayan toplam 39 kilometrelik raylı sistem ağı ile toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturan Bursaray, pik saatlere konulan ek seferler, dikey otobüs besleme hatlarının artırılması gibi düzenlemelerle her geçen gün daha da tercih edilen ulaşım aracı oldu.

Bursaray’da yolcu rekoru

Bursaray’da 14 Haziran 2019 Cuma günü taşınan 300 bin 402 yolcu ile bütün zamanların yolcu rekoru kırıldı.
Kestel, Görükle ve Emek’i birbirine bağlayan toplam 39 kilometrelik raylı sistem ağı ile toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturan Bursaray, pik saatlere konulan ek seferler, dikey otobüs besleme hatlarının artırılması gibi düzenlemelerle her geçen gün daha da tercih edilen ulaşım aracı oldu. Hafta içi ve hafta sonları farklılık göstermekle birlikte günlük ortalama 280 bin kişinin kullandığı Bursaray, Bursaspor Fenerbahçe maçının oynandığı 8 Aralık 2017 tarihinde 293 bin 846 olan yolcu rekorunu, 18 Ocak 2019 Cuma günü 295 bin yolcu sayısı ile geçmişti. Her geçen gün yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından Bursaray’dan yeni bir rekor geldi. Okulların tatil olduğu 14 Haziran 2019 Cuma günü 300 bin 402 yolcu taşıyan Bursaray, böylelikle tarihinin en yüksek yolcu rekorunu kırmış oldu.
Talep sürekli artıyor
Metro istasyonlarında yapılan fiziki düzenlemeler, sabah ve akşam yoğun saatlere konulan ek seferler, raylı sistem hatlarını besleyen otobüs seferlerinin yeniden düzenlenmesi gibi çalışmalar, raylı sistemdeki yolcu artışının en önemli sebebi olarak öne çıkıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılan iyileştirmelerin yolcu sayılarındaki artışlarla kendini gösterdiğini belirterek, çalışmaları devam eden sinyalizasyon optimizasyonu ile de bekleme sürelerinin azalacağını ve 2020 yılında yolcu sayısının yüzde 45 artışla 440 binlere ulaşacağını söyledi. Kendisinin de fırsat buldukça metro ile yolculuk yapıp, talep ve şikâyetleri doğrudan vatandaşlardan öğrendiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Önceliğimizin ulaşım olduğunu her fırsatta söylüyorum. Sadece raylı sistemde değil, şehir içi yolların da trafik yoğunluğundan arınması hedefiyle akıllı kavşak ve yol genişletme gibi bir dizi yatırımları da hayata geçirmiştik. Sadece bu yapılan küçük dokunuşlarla bile 2018 yılında trafik sıkışıklığının yüzde 5 azaldığı uluslararası verilerle ortaya kondu. Gerek raylı sistem gerekse karayolu ulaşımdaki iyileştirme çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz” dedi.

Bursaray’da yolcu rekoru

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