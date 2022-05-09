HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2022 İOKBS (bursluluk) sınavı ne zaman?

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2022 İOKBS (bursluluk) sınavı ne zaman?

09.05.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman sona erecek sorusunun yanıtı, İOKBS sınavına girecek olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Yayınlanan sınav takvimiyle birlikte bursluluk başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2022 İOKBS (bursluluk) sınavı ne zaman?

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2022 İOKBS (bursluluk) sınavı ne zaman?

2022 bursluluk (İOKBS) sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman sona erecek sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerinin katılım sağlayabileceği bursluluk sınavı başvuruları için çok az bir zaman kaldı. Peki, bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2022 İOKBS (bursluluk) sınavı ne zaman?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı 2022 yılında eylül ayında tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da başlayacak. MEB tarafından yayımlanan başvuru kılavuzun göre işlemler nisan ayında başlayacak. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklar.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Sınav başvurusu 21 Nisan 2022 – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

Okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kumluca Güreşlerini kim kazandı Kumluca Güreşlerini kim kazandı
Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...
Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştıOfisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

Dizel ve benzin için son yaklaşıyor! Kritik tarih 2035, Türkiye de ise...

Dizel ve benzin için son yaklaşıyor! Kritik tarih 2035, Türkiye de ise...

Terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı! Yaralılar var

Terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Kırmızı halıda şoke eden taciz! 'Bize memelerini göster'

Kırmızı halıda şoke eden taciz! 'Bize memelerini göster'

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

“Penisi küçükse ne yapmalıyız” sorusuna cevabı olay oldu

“Penisi küçükse ne yapmalıyız” sorusuna cevabı olay oldu

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.