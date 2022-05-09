2022 bursluluk (İOKBS) sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman sona erecek sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerinin katılım sağlayabileceği bursluluk sınavı başvuruları için çok az bir zaman kaldı. Peki, bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2022 İOKBS (bursluluk) sınavı ne zaman?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı 2022 yılında eylül ayında tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da başlayacak. MEB tarafından yayımlanan başvuru kılavuzun göre işlemler nisan ayında başlayacak. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklar.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Sınav başvurusu 21 Nisan 2022 – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

Okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

