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Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS sınav tarihi bekleniyor

25.05.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen nisan ayında gerçekleşmesi beklenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ertelenmişti. Bunun ardından, İOKBS sınav tarihi bekleniyor. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? İşte detaylar...

Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS sınav tarihi bekleniyor

İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencileri, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihini araştırıyor. İOKBS'ye her yıl binlerce öğrenci katılıyor ve başarı sağlayan öğrenciler devlet tarafından maddi destek almaya hak kazanıyor. Geçtiğimiz yıl, artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle söz konusu sınav ertelenmişti. Bu yıl ise İOKBS sınav tarihi bekleniyor. Peki bursluluk sınavı ne zaman? İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ertelenen İOKBS'ye ilişkin açıklama yaparak binlerce öğrencinin beklediği İOKBS'nin ertelendiğine ilişkin bilgi verdi. Sınavın hangi tarihe ertelendiği konusunda net tarih veremeyeceğini ifade eden Selçuk, bir sonraki adımın salgının gidişatına göre belirleneceğini söyleyerek "Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." ifadelerini kullandı.

İOKBS'nin eylül ayında gerçekleştirileceği tahmin ediliyor... Konuya dair resmi makamlardan açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS sınav tarihi bekleniyor

İOKBS'DE KAÇ SORU SORULUYOR?

Sınava girecek 5,6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek olan hazırlık sınıfı (8. sınıf müfredat programı esas alınacak) öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek 9, 10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Kimya, Fizik, Biyoloji) ve Sosyal Bilimlerden (Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

İOKBS SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

İOKBS'ye girecek olan 5, 6, 7, 8, 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerine toplamda 100 soru soruluyor ve 100 sorunun cevaplanması için 120 dakika süre veriliyor. Öğrencilerin sınava giriş belgesi gibi gerekli bilgiler, sınavdan 7 gün önce MEB tarafından yayınlanacak.

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