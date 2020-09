Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 bursluluk sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak sorusu sınava katılım sağlayan öğrenciler ve velileri tarafından sorulmaya başlandı. 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen 2020 İOKBS yani bursluluk sınavı sonrası öğrenciler aldıkları puanı bir an önce öğrenmek istiyor. Bu nedenle bursluluk sınavı sonuçları ne zaman 2020 konusunda sık sık araştırma yapılıyor. Özellikle son dönemde bazı sınavların sonuçlarının ilan edilen tarihten erken açıklanmasıyla beraber, öğrenciler ve velileri bu sınav için de öyle bir ihtimal olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuz içerisinde hem sonuçların ilan edileceği tarih hem de puan hesaplama bilgileri yer alıyor. İşte İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler ve velileri tarafından yanıt aranan bir diğer soru ise İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir sorusu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sınav sonuçları meb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek. Bunun yanı sıra öğrenci velileri ya da öğrenciler istemeleri halinde; okul müdürlüklerinden sınav sonuç belgelerini elektronik ortamda alıp mühür ve imzayla onaylatıp yine imza karşılığı alabilecekler.

İOKBS PUAN HESAPLAMA

İOKBS sonuçları açıklanmadan önce öğrenciler tarafından puan hesaplama işleminin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Öncelikle cevap kağıdı optik okuyucuyla okutuluyor ve soru sorulan derslere dair testlerin her bir tanesi için doğru ve yanlış cevaplar belirleniyor. Her testte yanlış cevap sayısının üçte biri hesaplanıyor ve doğru cevap sayısından çıkarılıyor. Böylece geçerli cevaplara karşılık olan ham puan elde ediliyor. Her öğrencinin dört ayrı ham puanı oluyor. Öğrencilerin ham puanlarının toplamı, sınava giren öğrencilerin sayısına bölünüp test ortalaması bulunuyor. Ham puan, test ortalaması ve öğrenci sayısı ile test standart sapması hesaplanıyor.