Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 bursluluk sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak sorusu sınava katılım sağlayan öğrenciler ve velileri tarafından sorulmaya başlandı. 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen 2020 İOKBS yani bursluluk sınavı sonrası öğrenciler aldıkları puanı bir an önce öğrenmek istiyor. Bu nedenle bursluluk sınavı sonuçları ne zaman 2020 konusunda sık sık araştırma yapılıyor. Özellikle son dönemde bazı sınavların sonuçlarının ilan edilen tarihten erken açıklanmasıyla beraber, öğrenciler ve velileri bu sınav için de öyle bir ihtimal olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuz içerisinde hem sonuçların ilan edileceği tarih hem de puan hesaplama bilgileri yer alıyor. İşte İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. İlan edilen tarihten daha önce açıklanma gibi bir olma ihtimaline karşılık Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesindeki duyuruların, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların ve Milli Eğitim Bakanı’nın yaptığı açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.