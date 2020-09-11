Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 bursluluk sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak sorusu sınava katılım sağlayan öğrenciler ve velileri tarafından sorulmaya başlandı. 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen 2020 İOKBS yani bursluluk sınavı sonrası öğrenciler aldıkları puanı bir an önce öğrenmek istiyor. Bu nedenle bursluluk sınavı sonuçları ne zaman 2020 konusunda sık sık araştırma yapılıyor. Özellikle son dönemde bazı sınavların sonuçlarının ilan edilen tarihten erken açıklanmasıyla beraber, öğrenciler ve velileri bu sınav için de öyle bir ihtimal olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuz içerisinde hem sonuçların ilan edileceği tarih hem de puan hesaplama bilgileri yer alıyor. İşte İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. İlan edilen tarihten daha önce açıklanma gibi bir olma ihtimaline karşılık Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesindeki duyuruların, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların ve Milli Eğitim Bakanı’nın yaptığı açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.
Öğrenciler ve velileri tarafından yanıt aranan bir diğer soru ise İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir sorusu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sınav sonuçları meb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek. Bunun yanı sıra öğrenci velileri ya da öğrenciler istemeleri halinde; okul müdürlüklerinden sınav sonuç belgelerini elektronik ortamda alıp mühür ve imzayla onaylatıp yine imza karşılığı alabilecekler.
İOKBS sonuçları açıklanmadan önce öğrenciler tarafından puan hesaplama işleminin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Öncelikle cevap kağıdı optik okuyucuyla okutuluyor ve soru sorulan derslere dair testlerin her bir tanesi için doğru ve yanlış cevaplar belirleniyor. Her testte yanlış cevap sayısının üçte biri hesaplanıyor ve doğru cevap sayısından çıkarılıyor. Böylece geçerli cevaplara karşılık olan ham puan elde ediliyor. Her öğrencinin dört ayrı ham puanı oluyor. Öğrencilerin ham puanlarının toplamı, sınava giren öğrencilerin sayısına bölünüp test ortalaması bulunuyor. Ham puan, test ortalaması ve öğrenci sayısı ile test standart sapması hesaplanıyor.
Aynı zamanda bursluluk sınavı puan hesaplama işleminde öğrencilerin standart sapma puanları, o test dair ortalama ve standart sapma kullanılıp ham puanların ortalamasını 50’ye standart sapmasını da 10’a getiren dönüştürme işlemi uygulanıyor. Ardından her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunuyor. Sonrasında 2020 bursluluk sınavı için testlerin ağırlıklı standart puanları toplanıp toplam ağırlıklı standart puan bulunuyor. Şimdi, öğrenciler ve velileri tarafından bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor sorusuyla alakalı güncel açıklamalar takip ediliyor.
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