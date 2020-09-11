HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 bursluluk sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 bursluluk sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.09.2020 09:54 | Son Güncelleme

5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf öğrencileri için bursluluk sınavı 5 Eylül tarihinde gerçekleşti. Şimdi, sınava giren adaylar tarafından sonuçların açıklanması merak ve heyecanla bekleniyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuzda sonuçların bu ay içinde açıklanacağı belirtildi. Peki, 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte İOKBS puan hesaplama detayları...

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 bursluluk sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak sorusu sınava katılım sağlayan öğrenciler ve velileri tarafından sorulmaya başlandı. 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen 2020 İOKBS yani bursluluk sınavı sonrası öğrenciler aldıkları puanı bir an önce öğrenmek istiyor. Bu nedenle bursluluk sınavı sonuçları ne zaman 2020 konusunda sık sık araştırma yapılıyor. Özellikle son dönemde bazı sınavların sonuçlarının ilan edilen tarihten erken açıklanmasıyla beraber, öğrenciler ve velileri bu sınav için de öyle bir ihtimal olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuz içerisinde hem sonuçların ilan edileceği tarih hem de puan hesaplama bilgileri yer alıyor. İşte İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. İlan edilen tarihten daha önce açıklanma gibi bir olma ihtimaline karşılık Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesindeki duyuruların, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların ve Milli Eğitim Bakanı’nın yaptığı açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler ve velileri tarafından yanıt aranan bir diğer soru ise İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir sorusu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sınav sonuçları meb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek. Bunun yanı sıra öğrenci velileri ya da öğrenciler istemeleri halinde; okul müdürlüklerinden sınav sonuç belgelerini elektronik ortamda alıp mühür ve imzayla onaylatıp yine imza karşılığı alabilecekler.

İOKBS PUAN HESAPLAMA

İOKBS sonuçları açıklanmadan önce öğrenciler tarafından puan hesaplama işleminin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Öncelikle cevap kağıdı optik okuyucuyla okutuluyor ve soru sorulan derslere dair testlerin her bir tanesi için doğru ve yanlış cevaplar belirleniyor. Her testte yanlış cevap sayısının üçte biri hesaplanıyor ve doğru cevap sayısından çıkarılıyor. Böylece geçerli cevaplara karşılık olan ham puan elde ediliyor. Her öğrencinin dört ayrı ham puanı oluyor. Öğrencilerin ham puanlarının toplamı, sınava giren öğrencilerin sayısına bölünüp test ortalaması bulunuyor. Ham puan, test ortalaması ve öğrenci sayısı ile test standart sapması hesaplanıyor.

bursluluk sınavı puan hesaplama

bursluluk sınavı puan hesaplama

bursluluk sınavı puan hesaplama

bursluluk sınavı puan hesaplama

Aynı zamanda bursluluk sınavı puan hesaplama işleminde öğrencilerin standart sapma puanları, o test dair ortalama ve standart sapma kullanılıp ham puanların ortalamasını 50’ye standart sapmasını da 10’a getiren dönüştürme işlemi uygulanıyor. Ardından her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunuyor. Sonrasında 2020 bursluluk sınavı için testlerin ağırlıklı standart puanları toplanıp toplam ağırlıklı standart puan bulunuyor. Şimdi, öğrenciler ve velileri tarafından bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor sorusuyla alakalı güncel açıklamalar takip ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
Bir üniversiteden daha uzaktan eğitim kararıBir üniversiteden daha uzaktan eğitim kararı
Binali Yıldırım korona mı oldu?Binali Yıldırım korona mı oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
İlginizi Çekebilir
EKPSS erteleniyor mu?
EKPSS erteleniyor mu?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı
Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı
Bir üniversiteden daha uzaktan eğitim kararı
2020 KPSS ÖABT giriş belgesi alma ekranı! ÖSYM'den HES kodu uyarısı! KPSS ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı!
KPSS ÖABT giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadroları tercihi başladı mı? KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlıyor?
Sağlık Bakanlığı kadroları için tercihler başlıyor!
Son dakika: ÖSYM, KPSS 2020 soru ve cevaplarını yayınlayacak tarihi verdi! KPSS 2020 cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
ÖSYM, KPSS 2020 cevap anahtarı için tarihi verdi!
2020 KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihleri ne zaman? ÖSYM son dakika açıklama yaptı!
KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihleri açıklandı!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'herkese' 3 önemli uyarı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.