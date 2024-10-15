Bursu kesilen öğrenci nedenini duyunca hayatının şokunu yaşadı! 'Büyükadaya gittim ve...'

Her yıl binlerce öğrenci üniversite hayatını sürdürmek için çeşitli kurumlardan ve mesleğinde önemli bir kazancı olan büyüklerinden burs alıyor. Özellikle büyük şehirlerde öğrenci olmak zorken verilen bursların önemi de giderek artıyor. Mevcut ekonomik şartlarda burslar öğrenciler için çok önemli.

Sadece barınma ve okul masraflarının dışında öğrencilerin aldığı bu burslar, kültürel/sosyal faaliyetler için de kullanılıyor. Fakat bir üniversite öğrensinin yaşadığı burs krizi duyanları hayrete düşürdü.

BURSU KESİLDİ, NEDENİNİ DUYUNCA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!

Eski adıyla Twitter yeni adıyla X'te bir kullanıcı yaşadığı burs krizini paylaştı. Bir doktordan burs aldığını söyleyen kadın öğrenci, Büyükadaya gezmeye gittiğinde sosyal medya hesabında o anları yayınladığını söyledi.

Burs veren doktorun gezdiğini görünce bursun iadesini istediğini anlatan kullanıcı hayrete düşürdü. Doktorun hakkını da haram ettiğini ekledi. öğrenci, "Neye uğradığımı şaşırdım.Türlü türlü insan var ve bunlar veren el olunca büyük bir ego tatmini yaşıyorlar sanırım. Allah ıslah etsin." sözleriyle isyan etti. Sosyal medyada da doktora tepki yükseldi.

Bazı kullanıcılar öğrencinin sadece Büyükadaya gittiği için değil, sık sık yurt dışına çıktığı için bursunun kesildiğini ve doktorun haklı olduğunu belirtti.