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Burun bantlarına elveda deyin! Siyah noktalardan kurtulmanın doğal ve ucuz yolu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kış aylarında soğuk ve kuru havalar cildinize gerçekten zarar verebilir. Cildinizi korumak için sürekli güzellik merkezine masraf yaptırmak harika olurdu ancak çoğumuz için bu mümkün değil. Ancak tıpkı güzellik merkezinden çıkmış etkiye sahip olmak oldukça kolay. Hem de evde ucuza mal ederek. Hasarlı ve kuru ciltten kurtulacağınız aynı zamanda siyah noktalarınızın da yok olacağı bu tarif vazgeçilmeziniz olabilir.

Burun bantlarına elveda deyin! Siyah noktalardan kurtulmanın doğal ve ucuz yolu

Sizin için küçük bir kullanım kılavuzu hazırladık, böylece bu yüz bakımını evde de yapabilirsiniz. Sadece dört basit adımı var! Kısa sürede kendiniz gerçek bir profesyonel olacaksınız ve sinir bozucu siyah noktalarınızdan kurtulacaksınız.

1

Neye ihtiyacınız var?

Ilık su
Yüzünüz için temiz bir bez
Limon
Sofra tuzu

2

Gözeneklerinizi açmak için yüzünüzü ılık, ıslak bir bezle örtün. Bir limonu ikiye bölün. Bir yarısını sıkın. Ve sıktığınız yarım limonun üstüne tuz serpin. Sonra diğer yarının suyunu tuzlu limona sıkın.

3

Dairesel hareketlerle limonun tuzlu yarısını tüm yüzünüze sürün. Cildinizin daha fazla hasar görmüş bölgelerine odaklanın. Ancak gözlerinizden kaçının. Daha sonra cildinizi ılık suyla yıkayın.

4

  • Ancak limon asidik özelliğinden dolayı hassas ciltlerde önerilmiyor.
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