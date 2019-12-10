Burun bantlarına elveda deyin! Siyah noktalardan kurtulmanın doğal ve ucuz yolu

Sizin için küçük bir kullanım kılavuzu hazırladık, böylece bu yüz bakımını evde de yapabilirsiniz. Sadece dört basit adımı var! Kısa sürede kendiniz gerçek bir profesyonel olacaksınız ve sinir bozucu siyah noktalarınızdan kurtulacaksınız.

Neye ihtiyacınız var?

Ilık su

Yüzünüz için temiz bir bez

Limon

Sofra tuzu

Gözeneklerinizi açmak için yüzünüzü ılık, ıslak bir bezle örtün. Bir limonu ikiye bölün. Bir yarısını sıkın. Ve sıktığınız yarım limonun üstüne tuz serpin. Sonra diğer yarının suyunu tuzlu limona sıkın.

Dairesel hareketlerle limonun tuzlu yarısını tüm yüzünüze sürün. Cildinizin daha fazla hasar görmüş bölgelerine odaklanın. Ancak gözlerinizden kaçının. Daha sonra cildinizi ılık suyla yıkayın.