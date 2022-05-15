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Burun damlasıyla verilen kök hücreler bebeklerdeki beyin hasarını tedavi edebilir

14.05.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollandalı bilim insanları, felç geçirdikten sonra beyin hasarı yaşayan yeni doğmuş bebekleri, burun damlası yoluyla verilen kök hücre sayesinde tedavi eden yeni bir yöntem geliştirdi.

Burun damlasıyla verilen kök hücreler bebeklerdeki beyin hasarını tedavi edebilir

Hollandalı bilim insanları, felç geçirdikten sonra beyin hasarı yaşayan yeni doğmuş bebekleri, burun damlası yoluyla verilen kök hücre sayesinde tedavi eden yeni bir yöntem geliştirdi.

Dünyanın en prestijli tıp dergilerinden The Lancet'te yayınlanan araştırmaya göre, burun damlasıyla verilen kök hücreler sayesinde, hasarlı beynin kendi kendini onarabiliyor.

Utrecht Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları tarafından yapılan araştırmada, burun damlalarının beyindeki hasarlı bölgeye birkaç saat içinde ulaştığı belirlendi.

Araştırmacılar, damlanın, burundaki bir tür elek kemiğinden geçerek merkezi sinir sistemini çevreleyen zar tabakası ve beyin omurilik sıvısının kan damarları tarafından emildiğini saptadıktan sonra, bunu kök hücre tedavisinde uyguladı.

Burun damlası yoluyla verilen kök hücrenin, beyinde hasarlı bölgeye nasıl ulaştığı incelendi.

Araştırmacılardan nörolog Doç. Dr. Cora Nijboer, hasarlı beynin, kök hücreleri doğru yere çeken bir tür acil durum sinyali verdiğini söylüyor.

Hollandalı uzmana göre, kök hücrelerinin ulaştığı felçli beyin, kendi kök hücrelerinin onarım mekanizmasını harekete geçiren bazı maddeler üretmeye başlıyor.

Araştırma kapsamında, beyin enfarktüsü teşhisi konan yeni doğmuş 10 bebeğe burun damlaları yoluyla bir doz kök hücre verildi.

Utrecht'teki Wilhelmina Çocuk Hastanesinin Neonatoloji Polikliniği'nde izlenen bebeklere, yaklaşık 3 aylıkken yeni bir beyin taraması (MRI) yapıldı ve beyindeki hasarın ne kadar kaldığı incelendi.

Araştırma sonunda, burun damlası yoluyla kök hücre verilen bebeklerdeki beyin hasarı konusunda olumlu gelişmeler saptandı.

Araştırmaya katılan neonatoloji uzmanı Prof. Dr. Manon Benders, Hollanda medyasına, daha kesin sonuçlar için yenidoğanları içeren daha büyük bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Bebek beyinlerinin iyileşmesi mümkün, çünkü genç beyinler hâlâ gelişiyor" dedi.

Kök hücre nedir?

Kök hücre, vücuttaki tüm doku ve organların alt yapısını oluşturan hücrelere verilen ad. Vücutta yer alan kan hücresi, karaciğer hücresi veya deri hücresi gibi tüm hücrelere dönüşebiliyorlar.

Kendilerini yenileme özelliği olan kök hücreler, hasarlı doku ve organların yenilenmesini sağlayabiliyor. Örneğin vücuttaki ölü deri hücreleri, kök hücreler sayesinde değişerek, yeni deri hücrelerine dönüşebiliyor.

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