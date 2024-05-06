Burun estetiği düşünenler dikkat! Uzman isim 'Asıl amaç doğal görünüm' diyerek açıkladı

Burun estetiğinde nelerin değişebileceğine ilişkin bilgiler veren Opr. Dr. Yazıcı, “Burun sırtına kemer varsa düzeltilebilir. Karşıdan görüldüğünde burun kanatları genişse bunlar daraltılıp daha kibar bir burun elde edilebilir. Burun ucu yukarıya kaldırılabilir. İhtiyaç durumuna göre genişletilip, daraltılabilir. Burun estetiği operasyonundaki asıl amacımız yüzümüze uyumlu, doğal görünümlü burun elde etmektir” diye konuştu.

Burun deliklerindeki asimetrilerin de operasyonla giderilebileceğine değinen Yazıcı, “Burun delikleri ve burun küçültülebilir. Hastanın nefes almasıyla ilgili bir sorun varsa bu sorun tamamen giderilebilir” şeklinde konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





