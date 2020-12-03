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Burun estetiğinin faydaları saymakla bitmiyor

03.12.2020 09:53 | Son Güncelleme:
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Burun estetiğinin faydaları saymakla bitmiyor

Burun estetiği yani rinoplasti ile yalnızca görünüş değil sağlık sorunlarının da çözüleceğini söyleyen Op. Dr. Furkan Şengöz, rinoplastinin uyku probleminden psikolojik travmalara, baş ağrısından solunumu iyileştirmeye kadar pek çok olumlu etkisi olduğunu dile getirdi.

Rinoplasti, insanların hem burundaki şekil bozukluklarının düzeltilmesi, kazadan veya yaralanmadan dolayı oluşan görsel olumsuzlukları onarmak hem de nefes almaya engel olan yapısal sorunları gidermek için uygulanan yöntemlerden bir tanesi. Burun estetiği konusunda açıklamalarda bulunan Op. Dr. Furkan Şengöz, ’’Burun estetiği ile başvuran hastalarımızın bir çoğunda burun içerisinde fonksiyonel sıkıntılarında olduğunu tespit edip ameliyata alıyoruz. Bu sayede burun işlevsel olarak daha iyi hale getirip, nefes alma sorunları giderebiliyoruz, aynı zamanda burnu yüz ile daha uyumlu hale getirilebiliyoruz’’ dedi.

İnsanların vücudunda ve yüzünde ilk olarak merkezde bulunan burnun dikkati çektiği belirten Op. Dr. Furkan Şengöz, ’’Eğer burunda kişiyi rahatsız eden bir şekil bozukluğu varsa kişinin genel izlenimi ve psikolojisi üzerinde oldukça etkili bir rol oynayabilmektedir. Ortak hedeflerle hareket edilse de farklı rinoplasti yöntemlerinin, farklı faydaları bulunur. Rinoplasti yani burun estetiği sadece bir estetik prosedürü değil, aynı zamanda birçok sorunun çözümüne yardımcı olan bir ameliyattır. Çoğu hasta, burun cerrahisinin kariyerlerinde ve psikolojik yapısında ilerleme kaydedip, başarı ve iş gücüne katkıda bulunduğuna inanıyor. Birçok kişi burunlarındaki estetik sorunlardan kurtularak daha prezantabl bir görünüme kavuşmakla beraber daha mutlu bir psikolojiye sahip oluyor ve bunun kariyerlerine pozitif yansıdığını düşünüyor’’ şeklinde konuştu.

Op. Dr. Şengöz, burun estetiğinde rinoplasti yönteminin sağladığı faydalarını şöyle açıkladı:

UYKU PROBLEMLERİ ORTADAN KALDIRILABİLİR

’’Rinoplasti, horlama ve diğer uyku problemlerini durdurabilir ya da azaltabilir. Çiftlerin birçoğu eşlerinin uykularını bölen gürültülü horlama sorunu nedeni ile ayrı odalarda uyuyor ve eşleri ile aynı odayı paylaşmaktan rahatsız oluyor. Burun estetiği ile burnun solunum kanalları da düzeltildiği için ameliyattan sonra rahat nefes alınır ve horlama sorunu ortadan kalkar.

PSİKOLOJİK TRAVMALARIN ÖNÜNE GEÇEBİLİR

Yapılan araştırmalar gençlerde burun estetiği oranlarının yüzde 76’sının alay edilmeye bağlı olarak talep edildiğini ortaya koyuyor. Bu durum gençler arasında bazı psikolojik sorunlara neden olabiliyor ve okul başarısını düşürüyor. Rinoplasti ile bu tarz sosyal baskılar önlenip, gençlerin okul başarısına faydası oluyor.

BURUNDAKİ DOĞUŞTAN GELEN DEFORMATİLER DÜZELTİLEBİLİR

Burun estetiği, estetik hedefleri karşılamak ve burundaki doğumsal kusurları düzeltmek için de uygulanabilir.

BAŞ AĞRILARI AZALABİLİR

Burun estetiği, nefes alma problemlerini oluşturan burun içindeki kemik ve kıkırdak eğrilikleri aynı zamanda hastalarımızda kronik sinüzit oluşumuna neden olabilir. Rinoplasti ile sinüslerdeki iltihap da aynı operasyonla tedavi edilebilir.

BURUN KIRIKLARININ ETKİLERİ YOK EDİLİR

Burun, en çok kırılan yüz kemiğidir. Burun estetiği ile yaralanmaya bağlı nazal deformiteleri giderilir. Kırık burun nedenleri burun veya yüz travması ile ilgilidir. Burun kırığının en yaygın nedeni kavgalar, kazalar ve spor, motorlu araç kazalarıdır. Çocuklarda ise burun kırıkları en çok düşmelere bağlıdır.

SOLUNUM İYİLEŞTİRİLEBİLİR

Burundaki bazı şekil bozuklukları nefes alma güçlüğüne de neden olur. Burun estetiği ile solunum güçlükleri de tedavi edilir. Burnun nefes alma kapasitesi burun estetiğinden sonra iyileşebilir. Hasta daha rahat nefes almaya başlayabilir.

ÖZGÜVENİN ARTMASINA YARDIMCI OLUR

Burun estetiği ameliyatının bir numaralı faydası özgüvendir. Burun estetiği, burnunun görünümünü ve şeklini geliştirerek kişilerde özgüven duygusunun artmasına yardımcı olabilir’’.

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