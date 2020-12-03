Burun estetiğinin faydaları saymakla bitmiyor

Rinoplasti, insanların hem burundaki şekil bozukluklarının düzeltilmesi, kazadan veya yaralanmadan dolayı oluşan görsel olumsuzlukları onarmak hem de nefes almaya engel olan yapısal sorunları gidermek için uygulanan yöntemlerden bir tanesi. Burun estetiği konusunda açıklamalarda bulunan Op. Dr. Furkan Şengöz, ’’Burun estetiği ile başvuran hastalarımızın bir çoğunda burun içerisinde fonksiyonel sıkıntılarında olduğunu tespit edip ameliyata alıyoruz. Bu sayede burun işlevsel olarak daha iyi hale getirip, nefes alma sorunları giderebiliyoruz, aynı zamanda burnu yüz ile daha uyumlu hale getirilebiliyoruz’’ dedi. İnsanların vücudunda ve yüzünde ilk olarak merkezde bulunan burnun dikkati çektiği belirten Op. Dr. Furkan Şengöz, ’’Eğer burunda kişiyi rahatsız eden bir şekil bozukluğu varsa kişinin genel izlenimi ve psikolojisi üzerinde oldukça etkili bir rol oynayabilmektedir. Ortak hedeflerle hareket edilse de farklı rinoplasti yöntemlerinin, farklı faydaları bulunur. Rinoplasti yani burun estetiği sadece bir estetik prosedürü değil, aynı zamanda birçok sorunun çözümüne yardımcı olan bir ameliyattır. Çoğu hasta, burun cerrahisinin kariyerlerinde ve psikolojik yapısında ilerleme kaydedip, başarı ve iş gücüne katkıda bulunduğuna inanıyor. Birçok kişi burunlarındaki estetik sorunlardan kurtularak daha prezantabl bir görünüme kavuşmakla beraber daha mutlu bir psikolojiye sahip oluyor ve bunun kariyerlerine pozitif yansıdığını düşünüyor’’ şeklinde konuştu.

Op. Dr. Şengöz, burun estetiğinde rinoplasti yönteminin sağladığı faydalarını şöyle açıkladı: UYKU PROBLEMLERİ ORTADAN KALDIRILABİLİR ’’Rinoplasti, horlama ve diğer uyku problemlerini durdurabilir ya da azaltabilir. Çiftlerin birçoğu eşlerinin uykularını bölen gürültülü horlama sorunu nedeni ile ayrı odalarda uyuyor ve eşleri ile aynı odayı paylaşmaktan rahatsız oluyor. Burun estetiği ile burnun solunum kanalları da düzeltildiği için ameliyattan sonra rahat nefes alınır ve horlama sorunu ortadan kalkar. PSİKOLOJİK TRAVMALARIN ÖNÜNE GEÇEBİLİR Yapılan araştırmalar gençlerde burun estetiği oranlarının yüzde 76’sının alay edilmeye bağlı olarak talep edildiğini ortaya koyuyor. Bu durum gençler arasında bazı psikolojik sorunlara neden olabiliyor ve okul başarısını düşürüyor. Rinoplasti ile bu tarz sosyal baskılar önlenip, gençlerin okul başarısına faydası oluyor. BURUNDAKİ DOĞUŞTAN GELEN DEFORMATİLER DÜZELTİLEBİLİR Burun estetiği, estetik hedefleri karşılamak ve burundaki doğumsal kusurları düzeltmek için de uygulanabilir. BAŞ AĞRILARI AZALABİLİR Burun estetiği, nefes alma problemlerini oluşturan burun içindeki kemik ve kıkırdak eğrilikleri aynı zamanda hastalarımızda kronik sinüzit oluşumuna neden olabilir. Rinoplasti ile sinüslerdeki iltihap da aynı operasyonla tedavi edilebilir.