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Burun kanaması neden olur? Burun kanamasını geçirme yöntemleri nelerdir?

24.12.2020 15:14 | Son Güncelleme:
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Burun kanaması neden olur? Burun kanamasını geçirme yöntemleri nelerdir?

Toplum içerisinde en fazla şikayet edilen durumlardan biri burun kanamasıdır. Pek çok sebebe bağlı olarak meydana gelebilen burun kanamasında, kişilerin dikkat etmesi gereken şey bu kanamaların ne kadar sıklıkta meydana geldiğidir. Peki burun kanaması neden olur?

Hemen hemen her yaş grubunda görülebilen bir durum olan burun kanaması, havaların soğuması ile birlikte daha sık görülmeye başlar. Burun kanaması alerji, nezle ve minik yaralardan kaynaklı olabildiği gibi, çok daha büyük rahatsızlıkların habercisi olabilir. Biz de “Burun kanaması sebepleri nelerdir? Burun kanaması nasıl tedavi edilir?” gibi en sık merak edilen soruları ve cevaplarını sizler için derledik.

Burun Kanaması Nedir?

Burun kanaması, bir diğer adıyla epistaksis, burun damarlarında yer alan damarların çok olması nedeniyle o bölgeye uygulanan bir darbe ile kanama yapmasıdır. Burun karıştırma, sümkürme gibi nedenlerle burun zedelenebilir ve bu durum kanamaya sebep olabilir.

Burun kanaması genel olarak endişelenecek bir durum değildir. Ani burun kanamaları her ne kadar korkutucu dursa da çoğunlukla küçük sarsıntılar olarak bilinir ve herhangi bir tehlike arz etmezler.

Yine de çocuklarda ve yaşlılarda burun kanamasının -özellikle sık görülüyorsa- bir hastalığın habercisi olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Burun Kanaması Neden Olur?

Burun kanaması çoğunlukla zedelenme ve soğuk havaya bağlı olarak gerçekleşir. Bunun yanı sıra şiddetli ve uzun süren burun kanamalarında mutlaka doktora görünmek gerekir. Peki burun kanamasına neler sebep olabilir?

  • Burun karıştırmak
  • Buruna alınan darbeler
  • Sinüzit
  • Yüksek tansiyon
  • Hemofili gibi çeşitli kanama bozuklukları
  • Soğuk algınlığı
  • Buruna kaçan yabanci cisim
  • Lösemi
  • Gebelik
  • Hormonal nedenler
  • Alerjik nedenlerle kullanılan spreyler
  • Kokain kullanımı
  • Yeni geçirilmiş olan burun ameliyatı
  • Kan inceltici ilaç kullanımı
  • Kimyasal maddelere maruz kalmak

Burun Kanamasının Türleri Nelerdir?

Burun kanaması, kanamanın kaynaklandığı bölgeye göre ön kanamalar ve arka kanamalar olmak üzere ikiye ayrılır.

Ön Kanamalar

Ön kanamalar nazal septumda damar ağlarının birleştiği bir kan damarından kaynaklanır. Nazal septum, burun boşluğunun ortasında bulunan ve onu ikiye ayıran duvara denir. Ön kanamada gerçekleşen herhangi bir kanama evde ya da hastanede kolaylıkla kontrol edilebilir.

Arka Kanamalar

Arka kanamalar, ön kanamalara göre daha nadir görülen bir burun kanaması türüdür. Bu kanamalar genellikle yaşlı kişilerde görülür. Arka kanamalar, burnun arka bölümündeki bir atar damardan kaynaklı olarak gerçekleşir. Bu kanamaların nedeni kulak burun boğaz uzmanları tarafından incelenerek bulunmalı ve tedavi edilmelidir.

Burun Kanamaların Yaygınlığı Nedir?

Burun kanamalarının yaygınlığı tam olarak bilinmez. Çünkü genel olarak hastaneye giden hasta sayısı çok azdır. Kişide nadiren meydana burun kanaması korkutucu olabilir. Bu durumlarda acil tıbbi yardım yapılması gerekir.

Burun Kanamasında Tıbbi Yardıma Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Burun kanamasının şiddetli olması ve sıkça tekrarlanması durumunda tıbbi yardıma ihtiyaç duyulur. Tedavinin gidişatı, hastanın ihtiyacına göre değişkenlik gösterir. Yine de burun kanaması genel olarak ciddi değildir ve evde de rahatlıkla kontrol altına alınabilir.

Burun Kanamasının Tedavisi Nedir?

Burun kanamasının ne olduğunu detaylı bir şekilde inceledik. Peki burun kanamasını ne durdurur?

Burnun az miktarda kanaması çok tedavi gerektiren bir durum değildir. Özellikle soğuk algınlığı durumunda ya da sinüzit problemlerinde sümkürme sonucunda mendilde az miktarda kan görülürse şiddetli sümkürmekten kaçınılmalıdır. Ayrıca böyle bir durumda burun karıştırma gibi burnu zedeleyecek hareketlerden de uzak durulmalıdır.

Burun kanaması ilk yardım yöntemleri ile kontrol altına alınabildiği için daha çok kanama görüldüğü takdirde öncelikle sakin olunması oldukça önemlidir. Yapılacak ilk yardım için öncelikle hasta dik bir şekilde oturtulmalıdır. Bu konuda en sık yapılan yanlışların başında, hastanın başını geriye yatırmak gelir. Bu oldukça tehlikeli bir harekettir. Hasta kan yutabilir ve kafasındaki kan basıncı yükselir. Bunun yerine hastanın başını hafifçe öne eğmesi gerekir. Ağızda bulunan kanın tükürülmesi sağlanmalıdır. Burun delikleri baş ve işaret parmağı yardımıyla sıkıştırarak bölgeye yaklaşık olarak 10 dakika boyunca doğrudan basınç uygulanmalıdır. Burun deliklerinin bu süreden daha önce bırakılmaması da önemlidir. Bu yöntem uygulandığında kanama genellikle durur. Eğer hafif de olsa kanama devam ediyorsa bu durumda burun kanaması tampon yardımıyla durdurulabilir. Hastanelerde çeşitli burun tamponları bulunurken evde ise bu amaçla kullanmak üzere pamuktan yardım alabilirsiniz.

Burun Kanaması Durduktan Sonra Tekrarlamaması İçin Ne Yapılması Gerekir?

Burun kanaması durduktan sonra herhangi bir darbe ya da hapşırık, sümkürme gibi hareketlerden kaçınılması gerekir. Bu sayede kanamanın tekrarlaması önlenebilir. Kışın nem oranı düştüğü için oda nemlendirici buhar makineleri kullanılabilir.

Çocuklarda Burun Kanaması Tedavisi Nasıl Olur? En Çok Hangi Yaş Grubunda Görülür?

Çocuklarda görülen burun kanamaları çoğunlukla zararsızdır ve ön kanama denilen tür olarak görülür. Bu nedenle evde bahsettiğimiz ilk yardım yöntemi ile tedavi edilebilir.

Çocuklarda görülen burun kanamaları genellikle 2 - 10 yaş arasındadır. Bu kanamalar normaldir. Fakat bebeklerde burun kanaması normal değildir ve mutlaka bir doktora gösterilmesi gerekir. Burun kanamasında uygulanan tedavi çocuklarda ve yetişkinlerde aynıdır.

Burun Kanaması İçin Hangi Durumlarda Hastaneye Başvurulabilir?

  • Burun kanamalarında hastaneye başvurulması gereken durumlar da vardır.
  • Burnun tekrar tekrar kanaması
  • Vücutta kolay morarma
  • Kanamaya eşlik eden yüksek ateş
  • Baş dönmesi
  • Hasta kanser tedavisi görmüş ya da görmeye devam ediyorsa
  • Kanamaya kusma eşlik ediyorsa
  • Kan pıhtılaştıran bir hastalık varsa
  • Bu belirtilerden biri ya da birkaçı var ise mutlaka doktora başvurulması gerekir.

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