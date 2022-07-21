Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Burun tıkanıklığından kurtulmanın basit yolları!

"Burun tıkanıklığı nasıl geçer?" sorusu son mevsim değişikliğiyle son günlerde sık rastlanılan bir hastalık. Gündelik yaşamı ve nefes almayı da etkileyen bu sorun için çözüm yolları aranmaya başladı. Kullanıcılar arama motorlarında burun tıkanıklığından kurtulmanın yollarını sorgulatıyor. Peki burun tıkanıklığından nasıl kurtulunur? Detaylar haberimizde...

BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

-Sigara kullanan biriyseniz kesinlikle içmemeli ve sigara içilen ortamlardan uzak durmalısınız.

-Bu süreçte süt tüketmek burun tıkanıklığına iyi gelir.

-Limon, zencefil, nane, tarçın, zerdeçal gibi bitki çaylarını tüketmek burun tıkanıklığına iyi gelebilir.

-Tuzlu su burun tıkanıklığına iyi gelir. Tıkanıklığın olduğu dönemlerde buruna tuzlu çekilebilir veya denize girilebilir.

-Özellikle klimalı ya da kaloriferli ortamlarda bulunanlar burun tıkanıklığını engellemek için ortamı nemlendirmelidir.

Buhar makinesi ya da odada kaynayan su bulundurmak burun tıkanıklığına iyi gelir.

-C vitamini içeren sebze ve meyve tüketmek burun tıkanıklığına iyi gelir.

-Buruna damlatılan 1-2 damla zeytinyağı burun tıkanıklığının kısa sürede geçmesini sağlar.

-Elma sirkesi, mukusun incelmesini sağlar ve bakteri oluşumunu önler. Bir bardak ılık suyun içerisine

1 tatlı kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız karışımı içerek tıkanıklığı önleyebilirsiniz.

-Lavanta çiçeğinin yapraklarını kaynar suya atın ve 10 dakika demleyin. Ardından karışımı süzün ve suyunu burnunuza çekin.

-Nane de burun tıkanıklığına iyi gelen besinlerden biridir. Gün içinde yakanız 2 damla nane yağı damlatarak tıkanıklığı giderebilirsiniz.

-Bol bol su içmek, burun mukozasının nemli kalmasına yardımcı olur.

-Burun tıkanıklığı alerjikse, polen mevsiminde kapı ve pencerelerinizi kapalı tutun.

-Rüzgarlı ve kuru günlerde dışarı çıkmamaya özen gösterin.

BURUN TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Burun tıkanıklığı çok farklı etkenlere bağlı olarak gelişebilen bir tıbbi belirtidir. Bu etkenler burunda bulunan anatomik yapılardaki yapısal bozukluklar ve bunlara ait iltihaplanmalar şeklinde iki ana grupta ele alınır.

Burunda bulunan yapısal elemanlardan nazal septum deviasyonu, burun eti ve geniz etinde şişme en sık karşılaşılan anatomik burun tıkanması nedenlerindendir. Burundaki iltihaplanma süreçlerine bağlı tıkanıklık sebepleri ise soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlar, sinüzit ve saman nezlesi gibi tıbbi durumlardan oluşur.



