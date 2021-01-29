HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Burun ucu estetiğiyle belirgin değişim! Ameliyatsız da yapılıyor

Burun ucu estetiğiyle belirgin değişim! Ameliyatsız da yapılıyor

29.01.2021 17:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Burun ucu estetiğiyle belirgin değişim! Ameliyatsız da yapılıyor

Sadece burun ucu estetiği ile yüzde büyük bir değişimin oluşturabileceğini belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Op. Dr. İlsun Aka, 'Burun ucu estetiği prosedürü, burun ile dudak arasında uygun bir açı oluşturmak için burnun ucuna ideal bir şekil vermek için uygulanır. Eğer burun sırtında kemer, eğrilik ya da tümsek gibi bir problem yoksa burun ucuna yapılacak olan ufak bir müdahaleyle estetik görünüm düzeltilecekse uygulanır' dedi. İşte konu ile ilgili diğer açıklamaları:

Burun ucu estetiğinde genel anestezi uygulandıktan sonra burnun iç kısımlarında küçük kesiler açılır. Burun ucundaki estetik sorunlar giderildikten sonra burun ucundaki düşüklük, sivrilik, genişlik gibi estetik sorunlar düzeltilir. Burun ucu estetiği operasyonu kısa sürer. Operasyon genellikle genel anestezi uygulanarak yapılır.

Herhangi bir burun estetiği sonrası çok hafif bir burun akıntısı olabilir. Burun estetiğinden sonra burun ucunuzun altına küçük bir “bıyık” tipi sargı bezi takılır. İlk 24-48 saat içinde, bu emici sargının genellikle 10-20 kez değiştirilmesi gerekir. Burun estetiğinden sonra bu beklenen bir durumdur.

Operasyondan sonra çok hafif bir şişlik oluşabilir, genellikle morluk oluşmaz. İyileşme süresi diğer burun estetiği prosedürlerine göre çok daha kısadır. Çok kısa bir dinlenme sürecinin ardından hastalar normal hayatlarına rahatlıkla devam edebilirler.

AMELİYATSIZ BURUN UCU ESTETİĞİ DE MÜMKÜN!

Günümüzde burun ucu estetiğinde ameliyatsız teknikler olan botoks ve dolgu enjeksiyonu uygulamaları da yaygın olarak kullanılmaktadır. Burun ucu küçültme hariç diğer estetik sorunların tedavisi sadece birkaç dakika içinde uygulanan enjeksiyon ile yapılabiliyor. Dolgu enjeksiyonu ile burun ucuna hacim kazandırılabiliyor. Botoks enjeksiyonuyla ise burun ucunun pozisyonu değiştirilebiliyor, kaldırılabiliyor, eğer asimetri varsa düzeltilebiliyor.

Ameliyatsız yöntemler ile uygulanan burun ucu estetiğinin sonuçları hemen ortaya çıkar. Kullanılan enjeksiyon malzemesinin türüne göre sonuçların kalıcılığı değişiklik gösterse de ortalama 1-2 yıl arasındadır. Bu sürenin sonunda hastanın isteği doğrultusunda tekrarlanması gerekir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Çocuklara diş fırçalama alışkanlığı nasıl kazandırılır?Çocuklara diş fırçalama alışkanlığı nasıl kazandırılır?
Akşam namazı nasıl kılınır?Akşam namazı nasıl kılınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Meme estetiği ameliyatı ile dolgun ve doğal göğüslere sahip olabilirsiniz!

Dolgun ve doğal göğüslere sahip olmak mümkün!

Çocukluk çağı obezitesi önlenebilir! Tehlikeyi bertaraf edin

Çocukluk çağı obezitesi önlenebilir! Tehlikeyi bertaraf edin

Ebeveynler çocuklarına diş fırçalama becerisini nasıl kazandırabilirler?

Çocuklara diş fırçalama alışkanlığı nasıl kazandırılır?

Katarakt nedir, neden olur? Bu belirtilerle başlıyor!

Yeni gözlüğe rağmen net göremiyorsanız sebebi bu olabilir!

Kasık fıtığı ameliyatı nasıl olur? Ameliyat sonrasında fıtık tekrarlar mı?

Ağrı ve şişlik uyarısı! Uzandığınızda kaybolabilir ama...

Evde kalça ve basen eritmek için hangi hareketler yapılır?

İstediğiniz kalçalara sahip olmak zor değil! Yalnızca 2 kez...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.