Burun ucu estetiğiyle belirgin değişim! Ameliyatsız da yapılıyor

Burun ucu estetiğinde genel anestezi uygulandıktan sonra burnun iç kısımlarında küçük kesiler açılır. Burun ucundaki estetik sorunlar giderildikten sonra burun ucundaki düşüklük, sivrilik, genişlik gibi estetik sorunlar düzeltilir. Burun ucu estetiği operasyonu kısa sürer. Operasyon genellikle genel anestezi uygulanarak yapılır.

Herhangi bir burun estetiği sonrası çok hafif bir burun akıntısı olabilir. Burun estetiğinden sonra burun ucunuzun altına küçük bir “bıyık” tipi sargı bezi takılır. İlk 24-48 saat içinde, bu emici sargının genellikle 10-20 kez değiştirilmesi gerekir. Burun estetiğinden sonra bu beklenen bir durumdur.

Operasyondan sonra çok hafif bir şişlik oluşabilir, genellikle morluk oluşmaz. İyileşme süresi diğer burun estetiği prosedürlerine göre çok daha kısadır. Çok kısa bir dinlenme sürecinin ardından hastalar normal hayatlarına rahatlıkla devam edebilirler.

AMELİYATSIZ BURUN UCU ESTETİĞİ DE MÜMKÜN!

Günümüzde burun ucu estetiğinde ameliyatsız teknikler olan botoks ve dolgu enjeksiyonu uygulamaları da yaygın olarak kullanılmaktadır. Burun ucu küçültme hariç diğer estetik sorunların tedavisi sadece birkaç dakika içinde uygulanan enjeksiyon ile yapılabiliyor. Dolgu enjeksiyonu ile burun ucuna hacim kazandırılabiliyor. Botoks enjeksiyonuyla ise burun ucunun pozisyonu değiştirilebiliyor, kaldırılabiliyor, eğer asimetri varsa düzeltilebiliyor.

Ameliyatsız yöntemler ile uygulanan burun ucu estetiğinin sonuçları hemen ortaya çıkar. Kullanılan enjeksiyon malzemesinin türüne göre sonuçların kalıcılığı değişiklik gösterse de ortalama 1-2 yıl arasındadır. Bu sürenin sonunda hastanın isteği doğrultusunda tekrarlanması gerekir.



