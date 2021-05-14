Burundan uygulanacak koronavirüs aşısı 2022’de tescillenebilir

Rus basınına konuşan Gintsburg, “Merkez tarafından koronavirüs aşıları bulmaya ve geliştirmeye yönelik çeşitli alanlarda çalışmalar yürütülüyor. Üzerinde çalışılan bu alanlardan biri burundan uygulanabilen bir aşı geliştirilmesi. Bu aşının şu anda klinik öncesi araştırmaları gerçekleştiriliyor. Klinik testlere bu yılın sonunda-gelecek yılın başında geçmeyi, testlerin sonuçlarına göre 2022’de aşıyı tescillemeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gintsburg’un açıklamasına göre ayrıca merkezin geliştirdiği ve gerekli olması halinde aşıların kısa sürede yeni mutasyonlara göre uyarlanmasına olanak verecek platformlar üzerindeki klinik öncesi araştırmalar da yaz aylarında başlayabilir.

Gintsburg daha önce burundan uygulanacak aşının iki doz kullanılabileceğini, ancak tek dozluk versiyonun da ihtimal dahilinde olduğunu belirtmişti.

RUSYA'DA 9 BİN 462 YENİ VAKA

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da 9 bin 462 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 4 milyon 922 bin 901’e çıktı.

Başkent Moskova’da 3 bin 818, St. Petersburg’da 739, Moskova bölgesinde 648 yeni vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde 393 artarak 115 bin 116’ya çıktı. İyileşenlerin sayısı da 9 bin 756 artışla 4 milyon 537 bin 634’e yükseldi.

