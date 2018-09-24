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Burundi Doğu Afrika Topluluğu'ndan çekilebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 19:32 | Son Güncelleme

Burundi Ulusal Meclisi Başkanı Pascal Nyabenda, parlamento başkanlığı seçim sistemi ve işe alımlarla ilgili taleplerine olumlu yanıt gelmemesi halinde ülkesinin Doğu Afrika Topluluğu'ndan ayrılabileceğini açıkladı

Burundi Ulusal Meclisi Başkanı Pascal Nyabenda, Doğu Afrika Topluluğu'nda (EAC) parlamento başkanlığı seçim sistemi ve işe alımlarla ilgili taleplerinin henüz karşılanmadığını belirterek, bu konularda ilerleme kaydedilememesi halinde ülkesinin EAC üyeliğinden çekilebileceğini ifade etti.

Nyabenda, ülkesinin ulusal radyosu RTNB'ye yaptığı açıklamada, istihdam konusunda EAC'ın farklı kademelerinde Burundi vatandaşlarına ayrımcılık yapıldığını savundu. Nyabenda, "İşe alımlarda İngilizce sınav yapılıyor. Halbuki Burundi Frankofon bir ülke. Topluluk da Fransızca'nın iş dili olmasına karar verdi ancak bunu uygulamıyor." dedi.

EAC'ın 21 Eylül'de Güney Sudan'da yaptığı 12. Forum toplantısında ülkesini savunduğunu belirten Nyabenda, "Olumlu cevap bekliyoruz. Aksi takdirde Burundi topluluktan ayrılabilir." diye konuştu.

EAC, 6 Doğu Afrika ülkesinden (Burundi, Kenya, Uganda, Ruanda, Güney Sudan ve Tanzanya) oluşuyor. Burundi, EAC üyeleri arasında Frankofon tek ülke konumunda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burundi Burundi Ulusal Meclisi Başkanı Pascal Nyabenda Doğu Afrika Topluluğu (EAC)

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