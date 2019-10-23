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Burundi'de 14 ayrılıkçı öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 19:34 | Son Güncelleme

Burundi'de 14 ayrılıkçı öldürüldü

Burundi'nin kuzeybatısında saldırı hazırlığındaki 14 Burundili ayrılıkçı öldürüldü.

Burundi Polis Sözcü Yardımcısı Moise Nkurunziza, Ulusal Radyo Televizyonunda (RTNB) yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) gelen 14 silahlı kişiyi Bubanza eyaletindeki Musigati bölgesinde etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Nkurunziza, "Ayrılıkçılar, geçen yıl referandumdan önce düzenlediği saldırının aynısını yapmayı planlamıştı." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM), geçen ay ülkede yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yayımladığı raporda, güvensizlik durumunun hakim olduğunu ve ciddi insan hakları ihlallerinin yaşandığını açıklamıştı.

- Burundi'deki siyasi kriz ve şiddet olayları

Burundi, 13 yıldır iktidardaki Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen, Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından başlayan siyasi kriz ve şiddet olaylarıyla mücadele ediyor.

BM 2016'da ülkedeki hak ihlallerini incelemek için BM Burundi İnsan Hakları Komisyonunu kurmuştu.

Burundi hükümeti, müfettişlerle iş birliği yapmayı reddetmiş, Ekim 2017'de de Uluslararası Ceza Mahkemesinden çekilmişti.

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Burundi isyancı

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