HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Burundi'de cezaevi yangınında en az 38 kişi öldü

Burundi'de cezaevi yangınında en az 38 kişi öldü

07.12.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de bir cezaevinde çıkan yangında en az 38 kişi öldü, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 69 kişi hastaneye kaldırıldı.

Burundi'de cezaevi yangınında en az 38 kişi öldü

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de bir cezaevinde çıkan yangında en az 38 kişi öldü, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 69 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ülkenin başkan yardımcısı Prosper Bazombanza, başkent Gitega'da kapasitesinin üzerinde mahkumun bulunduğu cezaevinde yangın çıktığını duyurdu.

İnternette dolaşan fotoğraflarda, alevler içinde kalan bina ve yaşamını yitiren mahkumların cesetleri görülüyor.

BBC ile telefonda görüşen bir mahkum, "Durum felaket. Koğuşların yüzde 90'ının yandığını söyleyebilirim" dedi.

Cezaevi dışındaki bir gazeteci ise BBC'ye yaptığı açıklamada, Gitega hastanesinden hemşirelerin cezaevine girerek yaralılara yardım etmeye çalıştığını, ölü ve yaralıları dışarı çıkardıklarını aktardı.

Yangın, yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) başladı.

AFP haber ajansına konuşan bir mahkum, "Canlı canlı yanacağımızı söyledik ve etrafa bağırmaya başladık. Alevler gittikçe yükseldi. Polis ise kapıları açmayı reddetti ve 'Bize verilen emir bu' dedi. Nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Ancak tamamen yanan mahkumlar gördüm" ifadelerini kullandı.

Olay yerindeki görgü tanıkları yangının kontrol altına alındığını söyledi.

400 mahkum kapasiteli Gitega cezaevinde 1539 kişi kalıyor.

https://twitter.com/MininterInfosBi/status/1468189790860361731

Burundi İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre yangına kısa devre neden oldu.

Ağustos'ta aynı cezaevinde yine yangın çıkmıştı ve otoriteler yangından elektrik hatlarını sorumlu tutmuştu. Ağustos'taki yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eşiyle aynı dizide! Eşiyle aynı dizide!
PARTNER Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk! Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!
İğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz ettiİğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

İğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

İğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.