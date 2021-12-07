Burundi'de cezaevi yangınında en az 38 kişi öldü

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de bir cezaevinde çıkan yangında en az 38 kişi öldü, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 69 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ülkenin başkan yardımcısı Prosper Bazombanza, başkent Gitega'da kapasitesinin üzerinde mahkumun bulunduğu cezaevinde yangın çıktığını duyurdu.

İnternette dolaşan fotoğraflarda, alevler içinde kalan bina ve yaşamını yitiren mahkumların cesetleri görülüyor.

BBC ile telefonda görüşen bir mahkum, "Durum felaket. Koğuşların yüzde 90'ının yandığını söyleyebilirim" dedi.

Cezaevi dışındaki bir gazeteci ise BBC'ye yaptığı açıklamada, Gitega hastanesinden hemşirelerin cezaevine girerek yaralılara yardım etmeye çalıştığını, ölü ve yaralıları dışarı çıkardıklarını aktardı.

Yangın, yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) başladı.

AFP haber ajansına konuşan bir mahkum, "Canlı canlı yanacağımızı söyledik ve etrafa bağırmaya başladık. Alevler gittikçe yükseldi. Polis ise kapıları açmayı reddetti ve 'Bize verilen emir bu' dedi. Nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Ancak tamamen yanan mahkumlar gördüm" ifadelerini kullandı.

Olay yerindeki görgü tanıkları yangının kontrol altına alındığını söyledi.

400 mahkum kapasiteli Gitega cezaevinde 1539 kişi kalıyor.

https://twitter.com/MininterInfosBi/status/1468189790860361731

Burundi İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre yangına kısa devre neden oldu.

Ağustos'ta aynı cezaevinde yine yangın çıkmıştı ve otoriteler yangından elektrik hatlarını sorumlu tutmuştu. Ağustos'taki yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.