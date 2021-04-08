HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Butan rekor sürede nüfusunun yarısından fazlasını aşıladı

Butan rekor sürede nüfusunun yarısından fazlasını aşıladı

08.04.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asya'da bulunan krallık ülkesi Butan, nüfusunun büyük bölümünü en hızlı aşılayan ülkeler arasına girdi. Zenginliğini halkın mutluluğu ile ölçen 770 bin nüfuslu ülkede yalnızca 9 günde vatandaşların yaklaşık yüzde 60'dan fazlasına koronavirüs aşısı yapıldı.

Butan rekor sürede nüfusunun yarısından fazlasını aşıladı

Güneydoğu Asya ülkesi Butan Krallığı, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) yerine Gayri Safi Milli Mutluluğu (GSMM) ölçmesi ve Mutluluk Bakanlığı kurması ile vatandaşların huzuruna önem vermesi kadar aşılama hızıyla da göz dolduruyor.

Ülke, nüfusunun az olmasının da katkısıyla, 27 Mart'ta başladığı koronavirüs aşılama programında vatandaşlarının yaklaşık yüzde 60'ına aşının ilk dozunu yaptı. Çin ve Hindistan arasında bulunan Himalaya ülkesi, 770 bin vatandaşının 470 binine Hindistan'ın bağışladığı AstraZeneca- Oxford Üniversitesi aşısının ilk dozunun vurulduğunu açıkladı.

AFP'nin analizine göre Butan bu hızla yüzde 60 barajını geçen Seyşel Adaları, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelere fark attı.

Butan 27 Mart'ta aşılama programına ilk başladığında 533 bin yetişkini yalnızca 1 haftada aşılamayı hedefliyordu. Bu yetişkinlere hamileler, yeni doğrum yapmış kadınlar, özel sağlık durumları olanlar ve ciddi bir hastalığı bulunan hastalar dahil edilmemişti.

Yine AFP'ye konuşan bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi şimdiki öncelikli hedeflerinin 70 yaş üstü ve engelli vatandaşları aşılamak olduğunu söyledi.

Pandemi başından bu yana Butan'da 896 koronavirüs vakası ve 1 ölüm kaydedildi.

Kişi başı iki doz aşılama hızında en önde flama taşıyan ülke olan İsrail'de halihazırda nüfusun yarısından fazlasına Pfizer- BionTech aşısının iki dozu birden vuruldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.