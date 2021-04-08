Butan rekor sürede nüfusunun yarısından fazlasını aşıladı

Güneydoğu Asya ülkesi Butan Krallığı, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) yerine Gayri Safi Milli Mutluluğu (GSMM) ölçmesi ve Mutluluk Bakanlığı kurması ile vatandaşların huzuruna önem vermesi kadar aşılama hızıyla da göz dolduruyor.

Ülke, nüfusunun az olmasının da katkısıyla, 27 Mart'ta başladığı koronavirüs aşılama programında vatandaşlarının yaklaşık yüzde 60'ına aşının ilk dozunu yaptı. Çin ve Hindistan arasında bulunan Himalaya ülkesi, 770 bin vatandaşının 470 binine Hindistan'ın bağışladığı AstraZeneca- Oxford Üniversitesi aşısının ilk dozunun vurulduğunu açıkladı.

AFP'nin analizine göre Butan bu hızla yüzde 60 barajını geçen Seyşel Adaları, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelere fark attı.

Butan 27 Mart'ta aşılama programına ilk başladığında 533 bin yetişkini yalnızca 1 haftada aşılamayı hedefliyordu. Bu yetişkinlere hamileler, yeni doğrum yapmış kadınlar, özel sağlık durumları olanlar ve ciddi bir hastalığı bulunan hastalar dahil edilmemişti.

Yine AFP'ye konuşan bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi şimdiki öncelikli hedeflerinin 70 yaş üstü ve engelli vatandaşları aşılamak olduğunu söyledi.

Pandemi başından bu yana Butan'da 896 koronavirüs vakası ve 1 ölüm kaydedildi.

Kişi başı iki doz aşılama hızında en önde flama taşıyan ülke olan İsrail'de halihazırda nüfusun yarısından fazlasına Pfizer- BionTech aşısının iki dozu birden vuruldu.

