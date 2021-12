Bütçenizi çok yormadan ailenin kadınlarını sevindirecek 500 TL altına hediye kaban önerileri

Kış aylarında verilebilecek en güzel hediyeler arasında kabanlar bulunuyor. Bir yandan şık duruşlarıyla kombinleri tamamlayan bu estetik ürünler, öte yandan soğuk havalardaki en büyük kurtarıcınız olarak boy gösteriyorlar. Sevdiklerinize harika bir hediye vermek için uygun fiyatlı parçalar arıyorsanız doğru yerdesiniz! Sizler için derlediğimiz, 500 TL altındaki fiyatları ile bütçenizi yormayacak harika kadın kabanlarını birlikte inceleyelim.

1. Siyahın asilliği ile Sytaun Kaban

Sizin için ilk hediye önerimiz olan Sytaun Kaban, şık tasarımıyla göze çarpıyor. Yünden üretilen ürün, teri ve nemi emerek sizi kuru tutarken ısı yalıtım özelliğiyle sıcak kalmanıza yardımcı oluyor. Dar kesimi ile üzerinize tam oturan ürünün yaka detayı ve büyük düğmeleri tarzınıza farklı bir hava katıyor. Siz de kombinlerinde fark yaratmayı sevenlerdenseniz, ihtiyacınız olan parça Sytaun Kaban olabilir. Siyah rengiyle her türlü kombine kolaylıkla uyum sağlayabilen kaban sayesinde dış aktivitelerde sizden rahatı yok!

Üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz, stil sahibi Sytaun Kaban hakkında bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Hoş bir duruş için FOReverweihuajz!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Hediye alırken ne istediğine karar veremeyenler, sizi mutlu edecek harika bir önerimiz var! FOReverweihuajz imzası taşıyan kaban farklı dokusu ile görenleri büyülüyor. Yüksek kaliteli yünden üretilen ürün, kış aylarında ihtiyacınız olan sıcaklıkla sizi sarıp sarmalıyor. Kabanın cep detayları küçük nesneleri yanınızda taşımanıza olanak sağlarken soğuk havalarda ellerinizi ısıtmanıza yardımcı oluyor. Büyük yaka modelinin zarif görünümü ise şık bir stile kavuşmanızı garantiliyor. Diz altı boyu ile sizi tamamen koruyan ürün, üşümenize müsaade etmiyor!

Her kombinle rahatlıkla giyilebilecek FOReverweihuajz Kaban'ı incelemek için buraya tıklayın.

3. Yumuşak dokusu ile Starall Peluş Kaban

Sıradaki hediye önerimiz olan Starall Kaban, peluş tasarımı ile göze çarpıyor. Polyester fiber kumaş ve pamuktan üretilen kaban, yumuşak dokusu ile soğuk havalarda sizi sıcacık tutuyor. Ürünün geniş kapüşonu başınızın üşümesini engellerken ön fermuarı sizin için tam koruma sağlıyor. Alt ve bel kısmında bulunan büzme ip fonksiyonu, ürünü vücut yapınıza uygun olarak ayarlama şansı sunuyor. Yan kısımda bulunan iki büyük cep ise ufak eşyaları taşımanıza yardım ediyor.

Hoş bir his uyandıran Starall Peluş Kaban'ı detaylı incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Klasik tarzı ile Koton Kaban

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye önerilerinde sırada Koton Kaban var! Klasik giyinmeyi sevenlerin bayılacağı ürün, dik yaka detayı ile hoş bir görünüm sunuyor. Kabanın üzerindeki yazı baskısı ise klasik tarzın üzerine sportif bir dokunuş ekliyor. Kışın sert soğuğundan sizi koruyan ürünün yumuşak dokusu, teninizde hoş bir his bırakıyor. Kabanın cep kısmı telefon ve anahtarınızı yanınızda taşımanıza olanak sağlıyor. Düğmeli kapaması ve kemeri ürünün şıklığını artırırken sağlam yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor.

Gri renge sahip Koton Kaban hakkında bilgi edinmek ve sepete atmak için buraya tıkayabilirsiniz.

5. Sıradan kaban modellerinden sıkılanlara Butikburuc Kaban

Yeni yıl hediye rehberi için tıklayın!

En iyi kaban markaları arasında yer alan Butikburuc, ekose desenli kabanı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Diz üstü tasarımıyla modern bir görünüm yakalarken kış aylarında sıcak kalmanıza yardımcı oluyor. Ürünün cep detayları soğuk havalarda ellerinizin üşümesini engelliyor. %32 pamuk kumaşı sizi gün boyu sıcak tutarken %29 akrilik içeriği uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. %25 polyester kumaşıyla kırışma ihtimalinin önüne geçerek ütü derdini ortadan kaldırıyor!

Kış aylarının vazgeçilmezi olmaya aday olan Butikburuc Kaban'ı daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Ön planda olmayı sevenlere Sense Kaban!

Her zaman kullanılabilecek bir hediye isteyenlerin bayılacağı Sense Kaban, kaz ayağı deseniyle ikonik bir duruş sergiliyor. Klasik kabanların aksine bisiklet yakası ile zarif bir görünüm sunuyor. Esnek ve hafif yapısı sayesinde rahatlıkla kullanabileceğiniz kaban, üzerinize tam oturan kalıbıyla her daim sıcak kalmanızı sağlıyor. Ayrıca her giydiğinizle muhteşem bir uyum yakalayarak tarzınıza şıklık katıyor. %100 polyesterden üretilen ürün, uzun yıllar sizinle olacak gibi görünüyor!

Bu kışın trendi olmaya aday olan Sense Kaban'ı daha detaylı incelemek ve güvenle satın almak için buraya tıklayın.

7. Kalite ve tarzı buluşturan İpekyol Kaban!

Sizin için bir diğer hediye önerimiz olan İpekyol Kaban, hem modern hem klasik bir görünüm yakalamak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bir ürün. Balık sırtı desene sahip olan kaban, yaka detayı ile tarzınıza şıklık katıyor. Yumuşak iç dokusu sayesinde kış aylarında sıcaklığınızı korurken stilinizden ödün vermenize gerek kalmıyor. Siyah ve beyazın asaletiyle tüm gözleri üzerinize toplayacak ürün, her türlü kıyafetle uyum sağlıyor. %65 akrilik kumaştan üretilen kaban, uzun yıllar boyunca kullanım şansı veriyor.

Sezonun favori kabanı olmaya aday İpekyol Kaban'ı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Pastel renk tutkunları için Trendyolmilla Kaban

Sıradaki hediye önerimiz olan Trendyolmilla Kaban, pastel rengiyle gönülleri çalıyor. Rahatlığı sayesinde tercih sebebi olan ürün, yumuşak dokusu ile teninizde hoş bir his bırakıyor. Vücuda tam oturan kaban, %26 viskon kumaşıyla soğuk havalarda sıcacık kalmanıza yardımcı oluyor. %72 polyester içeriği uzun süreli kullanımı size garanti ederken klasik yaka detayı girdiğiniz her ortamda iddianızı ortaya koymanızı sağlıyor. Dikkat etmeniz gereken bir nokta var, ürünün temizliğinde beyazlatıcı kullanılması önerilmiyor.

Kahverengi düğmeleriyle estetik bir duruş sunan Trendyolmilla Kaban'ı detaylıca incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Uzun model sevenler için Concept Kaban

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Siyah rengi ve klasik tasarımı ile herkesin dolabında olması gereken Concept Kaban, iş toplantıları gibi resmi görüşmelerde rahatlıkla kullanılabilecek bir ürün. Diz altı boyu, şık bir görüntü sunmasının yanı sıra soğuk havalarda sıcak kalmanızı sağlıyor. %50 polyester kumaştan üretilen ürün, esnek ve dayanıklı bir yapıya sahip. %45 yün içeriği ise yumuşak dokusuyla konforlu bir kullanım sunuyor. Kış aylarında bile tarzından ödün vermeyenlerin bayılacağı ürün hem üşümenizi engelliyor hem stilinizi koruyor.

Sevdiklerine hediye almayı düşünenlerin aklını çelecek olan Concept Kaban hakkında bilgi edinmek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

10. Rahatına düşkün olanlar için Hazelin Kaban



Sizin için seçtiğimiz son hediye önerisi olan Hazelin Kaban, göz alıcı ekru rengiyle öne çıkıyor. Rahatına düşkünlerin tercih sebebi olan oversize kesime sahip ürün, yumuşak dokusunun yanında hoş bir duruş sergiliyor. Diz boyu ile içinizi ısıtan kaban, gün boyu rahat bir kullanım sunuyor. Ürünün cepleri ufak eşyaları taşımanıza yardım ederken aynı zamanda ellerinizi soğuktan koruyor. Astarı sayesinde düzgün ve zarif bir görünüm sunarken ısı yalıtımı sağlıyor. Çamaşır makinesinde 30 derecede yıkanabilen kabanın kurutulurken güneşe maruz kalmaması gerekiyor.

Sevdiklerinizi mutluluktan havalara uçuracak olan Hazelin Kaban'ı incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.