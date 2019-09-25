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Buteflika'nın kardeşine 20 yıl hapis cezası talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 04:30 | Son Güncelleme

Buteflika'nın kardeşine 20 yıl hapis cezası talebi

CEZAYİR (AA) - Cezayir Askeri Başsavcısı, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika için 20 yıl hapis cezası istedi.

Başkent Cezayir'in güneyindeki Buleyde'deki Askeri Mahkemede yargılanmaya başlayan Said Buteflika için ordu ve devlete karşı komplo kurmak suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası istendi.

Said Buteflika, eski istihbarat başkanları Muhammed Medyen, General Osman (Beşir) Tartag ile İşçi Partisi Genel Sekreteri Louisa Hanun'un da yargılandığı ve basına kapalı gerçekleştirilen duruşmaya sanıkların avukatları ve aileleri katıldı.

Kararın perşembe günü verilmesinin beklendiği mahkemeye ilişkin Cezayir medyası "tarihi ve yüzyılın davası" adını veriyor.

Ülkede şubat ayından bu yana düzenlenen gösteriler neticesinde istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ve eski istihbarat başkanları hakkında mayıs ayında "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Buteflika Cezayir mahkeme

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