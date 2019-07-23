Bütün kadınların bilmesi gereken yedi yumurtalık kanseri belirtisi! Bir veya daha fazlasını yaşıyorsanız eğer...

ABD MD Anderson Kanser Merkezi'nde onkoloji profesörü olan Shannon Westin'e göre, yumurtalık kanserinin belirtilerini tanımak çok kolay değildir. Buna göre, hastalık geç teşhis edildiğinde tedavinin daha da zorlaştığını kabul etmek gerekir. Ancak semptomlar belirsiz olsa da görmemezlikten gelinmemesi gereken uyarı işaretlerini bilmek gerekiyor. Bu belirtilerden bir veya daha fazlasını yaşıyorsanız mutlaka doktora görünmelisiniz.

Yumurtalık kanseri üzerine araştırmalar yapan bir İngiliz şirket yeni yapılan bir çalışmada, tüm kadınların sadece yüzde birinin, yumurtalık kanserinin en yaygın semptomunu tanıdığını gösterdi. Bu yüzden belirtilerin farkında olmak önemlidir. İşte tüm kadınların bilmesi gereken yedi yumurtalık kanseri belirtisi.

KARIN VEYA PELVİSTE GÖRÜLEN SÜREKLİ AĞRI

Moffitt Cancer merkezinde bir jinekolojik onkolog olan Mitchel Hoffman’a göre, karın veya pelviste ağrının devam etmesi genellikle kanserin yayıldığının bir işaretidir. Tümörler, karnın üst kısmında, kalın bağırsakta ve orta kısımda ortaya çıkabilir. Yumurtalık kanseri ayrıca sıvı tutulmasına neden olabilir. Bu faktörlerin tümü ağrıya neden olabilir.