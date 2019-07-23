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Bütün kadınların bilmesi gereken yedi yumurtalık kanseri belirtisi! Bir veya daha fazlasını yaşıyorsanız eğer...

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 23.07.2019 09:44 | Son Güncelleme

Gittikçe daha fazla insan kanser hastalığından muzdarip oluyor. Ancak yaygın kanser türlerinden biri olan yumurtalık kanserini birçok kadın fark etmiyor. Meme, cilt kanseri gibi pek belirti vermeyen yumurtalık kanserinin en sık görülen semptomlarından bazılarını bir araya getirdik.

Bütün kadınların bilmesi gereken yedi yumurtalık kanseri belirtisi! Bir veya daha fazlasını yaşıyorsanız eğer...

ABD MD Anderson Kanser Merkezi'nde onkoloji profesörü olan Shannon Westin'e göre, yumurtalık kanserinin belirtilerini tanımak çok kolay değildir. Buna göre, hastalık geç teşhis edildiğinde tedavinin daha da zorlaştığını kabul etmek gerekir. Ancak semptomlar belirsiz olsa da görmemezlikten gelinmemesi gereken uyarı işaretlerini bilmek gerekiyor. Bu belirtilerden bir veya daha fazlasını yaşıyorsanız mutlaka doktora görünmelisiniz.

Yumurtalık kanseri üzerine araştırmalar yapan bir İngiliz şirket yeni yapılan bir çalışmada, tüm kadınların sadece yüzde birinin, yumurtalık kanserinin en yaygın semptomunu tanıdığını gösterdi. Bu yüzden belirtilerin farkında olmak önemlidir. İşte tüm kadınların bilmesi gereken yedi yumurtalık kanseri belirtisi.

KARIN VEYA PELVİSTE GÖRÜLEN SÜREKLİ AĞRI

Moffitt Cancer merkezinde bir jinekolojik onkolog olan Mitchel Hoffman’a göre, karın veya pelviste ağrının devam etmesi genellikle kanserin yayıldığının bir işaretidir. Tümörler, karnın üst kısmında, kalın bağırsakta ve orta kısımda ortaya çıkabilir. Yumurtalık kanseri ayrıca sıvı tutulmasına neden olabilir. Bu faktörlerin tümü ağrıya neden olabilir.

MİDE BULANTISI VE İŞTAH KAYBI

Yumurtalık kanseri yayıldığında, bağırsaklarınızın çalışma şeklini etkilemeye başlayabilir. Eğer yemek yerken hemen doyma hissi veya her zamankinden daha az yeme istediği duyuyorsanız bu durumda mideniz büyüyen bir tümör nedeniyle öncekinden daha az alana sahip olabilir veya sıvı birikimi olabilir.

4

KABIZLIK

Hoffman, “Yumurtalık kanseri, bağırsak fonksiyonunun azalması nedeniyle şişkinlik hissine neden olabilir” diye açıklıyor ve şöyle devam ediyor: “Bağırsaklarınızın düzgün çalıştığından emin olmak için, bağırsaktaki kasların bir şeyleri itecek kadar güçlü olması gerekir.” Diyetinizde veya egzersiz rejiminizde herhangi bir değişiklik yapılmamışsa, şişkinlik hissi özellikle şüphelidir.

ÇOK SIK TUVALETE ÇIKMAK

Çok sıvı tüketmeye başlamadınız ancak çok sık tuvalete çıkmaya başladıysanız, kendinizi sık sık tuvalet ihtiyacını gidermek için tuvalette buluyorsanız bu yumurtalık kanserinin belirtisi olabilir. Tümör nedeniyle pelvisteki sınırlı alan baskı içinde olacak ve sık tuvalete çıkma ihtiyacı doğuracaktır.

DÜZENSİZ ADET DÖNGÜSÜ

Hoffman' göre bu belirti önemlidir. Yumurtalıklarınızdaki bir tümör kanınızın normal işlevini bozabilir ve regl döngünüzde de değişikliğe neden olabilir. Bu nedenle, adet döngünüzde büyük bir değişiklik olduğunu fark ettiğinizde (daha sık, daha az sıklıkta) dikkat edin ve doktorunuzu ziyaret edin.

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İLİŞKİ SIRASINDA AĞRI

İlişki sırasında ağrı yaşamanın birçok nedeni vardır ve bazıları yumurtalık kanseriyle ilgilidir. Hoffman şöyle açıklıyor: “Vajinanızda bir yumurtalık tümörü bastırıyor ve bu da ağrıya neden olabilen baskıya yol açıyor olabilir. Diğer bir olasılık, yumurtalık kanseri olduğunuzda vücudunuzda meydana gelen hormonal değişimlerin kuruluğa yol açabilmesidir. Bu da rahatsızlık veya acıya neden olabilir. ”

MİDE ASİDİ VEYA MİDE EKŞİMESİ

Westin, yumurtalık kanseri vücudunuzun geri kalanını da etkileyebileceğinden bahsediyor: “Yemekler midenizi zorluyor, bu da yemek borunuzun geri çekilmesini sağlıyor. Her şey yanlış yöne gidiyor ve bu da mide ekşimesi veya mide asidine neden olabilir.”

  • Yumurtalık kanseri yaşlı kadınlarda daha yaygındır, bu nedenle hala gençseniz ve bu semptomlardan birini yaşıyorsanız, başka bir şeyin semptomları olma ihtimali oldukça yüksektir. Yine de, uyanık kalmak ve vücudunuzu izlemek, dikkat etmek önemlidir. Bir sorun olabileceğinden endişe ediyorsanız, doktorunuzu ziyaret etmelisiniz.
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