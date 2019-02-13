KADIN

Bütün parasını göğüs estetiğine harcadı ama aynaya baktığında hayatının şokunu yaşadı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 13.02.2019 15:38 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan Jacqueline Harvey adındaki kadın, yaptırdığı göğüs estetiğinden sonra dört memenin görüntüsünü veren 'kabarcıklı memelerle' şaşkına döndü. 5 yıl boyunca bu estetik için birikim yapan genç kadın şimdi bu görüntünün düzelmesi için yine paraya ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Bütün parasını göğüs estetiğine harcadı ama aynaya baktığında hayatının şokunu yaşadı

23 yaşındaki Jacqueline Harvey, göğüs implantlarının göğüs kemiğinde deforme olması nedeniyle zor günler geçiriyor.

3

Memelerin katlanma yerinin kaybolmasıyla dört meme görüntüsüne sahip olan talihsiz kadın bu operasyon için 5 yıllık birimi olan 23 bin TL harcadı.

2

Operasyonu geçirdikten sonra sabah aynaya bakan ve dehşete düşen Harvey, başına gelenleri şöyle anlatıyor: ''18 yaşından beri küçük göğüslerimden dolayı çok mutsuzdum. Yeterli parayı biriktirmem bayağı bir zaman alsa da sonunda bu operasyonu yaptırmanın mutluğunu yaşıyordum. Benim de göğüslerim artık büyüktü.

1

Ama onları gördüğüm ilk sabah heyecanım kabusa dönüştü. Rüya olmasını istedim. Göğüslerim deforme oldu ve implant aşağı kaymış gibi göründüğü için asıl mememin altında bir kabarcık oluştu. Doktorlar bunun normal olduğunu düzeltebileceklerini söylediler. Ancak onlara tekrar nasıl güvenebilirim? Şimdi düzelttirebilmek göğüslerimin eski haline dönebilmesi için tekrar para biriktirmek zorundayım.''

5

Harvey'den kadınlara bir de tavsiye var: Göğüsleriniz 'ideal' şekilde değilse özellikle hangi risklerle karşılacağınızı daha çok araştırmanızı öneriyorum.

4

9

Kahve çekirdeği nasıl seçilir?


PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Meğer bu yüzden yapıyormuş!Meğer bu yüzden yapıyormuş!
Tıpkı sütyende olduğu gibi bunda da birçok kişi seçemiyorTıpkı sütyende olduğu gibi bunda da birçok kişi seçemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jacqueline Harvey göğüs estetiği

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Önce linç ettiler şimdi peşinden koşuyorlar

Önce linç ettiler şimdi peşinden koşuyorlar

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Çılgınlığa savaş açtılar! 'Daha fazlasına ihtiyacımız var'

Çılgınlığa savaş açtılar! 'Daha fazlasına ihtiyacımız var'

Külot satmanın henüz daha iyi bir yolu yok

Külot satmanın henüz daha iyi bir yolu yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kim Kardashian'ın güzellik sırrı şaşkına çevirdi! 'Gülümsememek'

Meğer bu yüzden yapıyormuş!

Vücut şekline göre külot nasıl seçilir?

Tıpkı sütyende olduğu gibi bunda da birçok kişi seçemiyor

Gucci'den sonra şarkıcı Katy Perry'ye de 'ırkçı tasarım' suçlaması

Ünlü şarkıcıya 'ırkçı tasarım' suçlaması

Victoria’s Secret’ın Sevgililer Günü koleksiyonu tanıtıldı

Özel güne hazırlar

Sütyen tarzından beden algısına! Her şey gibi yıllar içinde güzellik trendleri de değişti

90 60 90 geride kaldı! Güzellik algımız değişti

Henüz denemediğiniz doğal sivilce ilacı! İşte çay ağacı yağıyla gelen kesin çözüm

O sorunun çözümü bu yapraklarda saklı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.