Bütün parasını göğüs estetiğine harcadı ama aynaya baktığında hayatının şokunu yaşadı

23 yaşındaki Jacqueline Harvey, göğüs implantlarının göğüs kemiğinde deforme olması nedeniyle zor günler geçiriyor.

Memelerin katlanma yerinin kaybolmasıyla dört meme görüntüsüne sahip olan talihsiz kadın bu operasyon için 5 yıllık birimi olan 23 bin TL harcadı.

Operasyonu geçirdikten sonra sabah aynaya bakan ve dehşete düşen Harvey, başına gelenleri şöyle anlatıyor: ''18 yaşından beri küçük göğüslerimden dolayı çok mutsuzdum. Yeterli parayı biriktirmem bayağı bir zaman alsa da sonunda bu operasyonu yaptırmanın mutluğunu yaşıyordum. Benim de göğüslerim artık büyüktü.

Ama onları gördüğüm ilk sabah heyecanım kabusa dönüştü. Rüya olmasını istedim. Göğüslerim deforme oldu ve implant aşağı kaymış gibi göründüğü için asıl mememin altında bir kabarcık oluştu. Doktorlar bunun normal olduğunu düzeltebileceklerini söylediler. Ancak onlara tekrar nasıl güvenebilirim? Şimdi düzelttirebilmek göğüslerimin eski haline dönebilmesi için tekrar para biriktirmek zorundayım.''

Harvey'den kadınlara bir de tavsiye var: Göğüsleriniz 'ideal' şekilde değilse özellikle hangi risklerle karşılacağınızı daha çok araştırmanızı öneriyorum.

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