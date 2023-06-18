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Bütün ülke bu haberle çalkalanıyor! 100 kilo vermeye çalışan sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti...

18.06.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genelgeçer güzellik algısına maruz kalan birçok kişi günümüzde bu akıma uymaya çalışıyor. Bu trende kapılan son kurban 21 yaşındaki genç bir kadın oldu. 100 kilo verme amacıyla çıktığı yolda hayatını kaybeden kadının ölümü Çin'de büyük tartışma konusu yarattı. İşte tüm detaylar...

Bütün ülke bu haberle çalkalanıyor! 100 kilo vermeye çalışan sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti...

Çin'de devlet tarafından öne çıkarılan kilo verme kamplarında 21 yaşındaki bir sosyal medya fenomeni 156 kilodan 56 kiloya düşmek isterken hayatını kaybetti. Ülkedeki kamuoyu bu olayın ardından güzellik endüstrisi hakkında hararetli bir tartışmaya girişti.

Geçen haftalarda yine Çin'de genç bir adamın birkaç şişe alkol içerek canlı yayın yaptıktan sonra ölmesi, sosyal medya ve fenomenlik endüstrisinin eleştirilere maruz kalmasına yol açmıştı. Bardağı taşıran son damla ise 21 yaşındaki bir sosyal medya fenomeninin 156 kilodan 56 kiloya düşmeye çalışması sonrası oldu. Takipçilerine ilham kaynağı olma amacıyla çıktığı bu yolda maalesef genç kadın hayatını kaybetti.

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İNSANLARI TEŞVİK ETMEK İSTEMİŞTİ...

Ülkedeki devlet medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, genç kadın obeziteye karşı mücadelesinde diğer insanları teşvik etmek amacıyla TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de on binlerce takipçisine kilo verme yolculuğunu anlatıyordu.

Özellikle son zamanlarda yoğun olarak antrenman yaptığı birçok videosunu yayımlayan genç fenomen 100 kilo vermeye çalıştığını ifade ediyordu.

Genç fenomenin hesabında yayımlanan ve onun koşu ve egzersizlerini gösteren videolar, Çin sosyal medyasında yoğun bir şekilde paylaşıldı.

27 KİLO VERMİŞTİ

Çin Ulusal Radyosu, soyadı Zhou ile tanınan Cuihua'nın, hedefine ulaşmak için çeşitli şehirlerde kilo verme kamplarına katıldığını ve önceki iki ayda 27 kilodan fazla kaybettiğini bildirdi.

GENÇ FENOMENİN ÖLÜMÜNÜN ARKASINDA ZAYIFLAMA KAMPI MI VAR?

Cuihua'nın trajik ölümünün arkasında en son katıldığı zayıflama kampının olup olmadığı araştırılıyor.

Zira bu kampın zayıflamak isteyenlere yoğun egzersiz yaptırıp, sınırlı yiyecek diyeti uyguladığı Cuihua'nın videolarında ifade edildi.

Genç fenomenin ölümünden sonra çektiği bu video hesaptan kaldırıldı. Devlet medya kuruluşları, fenomenin ailesinin Shaanxi'deki kilo verme kampından "tazminat" aldığını söyledi, ancak ne kadar olduğunu söylemedi.

Yerel makamlardan yapılan açıklamada, Cuihua'nın ölümünde kilo verme kampının aşırı veya uygunsuz eğitim uygulamalarının olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.

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