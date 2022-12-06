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Buyaka AVM çalışma saatleri nedir? Buyaka AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2012 senesinde açılan Buyaka Alışveriş Merkezi, İstanbul’un Anadolu Yakası’na bağlı Ümraniye ilçesinde yer alır. İstanbul’un gözde alışveriş merkezlerinden biri olan Buyaka AVM içerisinde ayakkabı ve çantadan giyime, ev dekorasyonundan kozmetiğe, restoranlardan mücevhere, sağlıktan kırtasiyeye kadar birçok farklı mağaza bulunur. Peki, Anadolu Yakası’nda bir yaşam tarzı haline gelen Buyaka AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Buyaka AVM çalışma saatleri nedir? Buyaka AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Buyaka Alışveriş Merkezi bünyesinde toplam 162 mağaza barındırır. Mağazaların hangileri olduğunu alışveriş merkezinin resmi web sitesini ziyaret ederek görebilirsiniz. Ulusal ve uluslararası son moda markaları misafirleri ile buluşturan alışveriş merkezinin açılış ve kapanış saatleri çoğunlukla benzerdir. AVM içerisinde gelen müşterilerine hizmet sunan mağazaların çalışma saatlerinde farklılık olabilir. Buyaka AVM açılış ve kapanış saatleri nedir, hafta sonu da çalışıyor mu?

Buyaka AVM çalışma saatleri nedir?

Buyaka Alışveriş Merkezi otopark dâhil 11.932 mertekarelik kapalı bir alanda hizmet verir. Alışveriş merkezinin dışında Buyaka ofisleri de burada yer alır. Haftanın yedi günü de açık olan Buyaka AVM çalışma saatleri çoğunlukla aynıdır. Haftanın her günü belirli saatler arasında hizmet sunar ve bu saatler bir aksilik olmadığı sürede değişmez. Alışveriş merkezi içerisindeki mağazaların mesai saatleri AVM’den bağımsız olarak değişebilir. AVM içerisinde dönem dönem etkinlikler yapılır. Tüm etkinliklerden haberdar olabilmek için AVM’nin resmî web sitesinde bulunan sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Buyaka AVM Saat kaçta açılıyor?

Buyaka AVM’de zaman zaman birtakım kampanyalar yapılır. Bu kampanyaları alışveriş merkezinin resmî web sitesini ziyaret ederek, öğrenebilirsiniz. Buyaka AVM açılış saati çoğunlukla sabah saat 10.00’dur. AVM öğle arasında da kesintisiz bir şekilde gelen misafirlerine hizmet vermeye devam eder. Ancak AVM içerisindeki mağazaların hem mesaiye başlama saatleri hem de öğle saatlerinde açıp olup olmadığı mağazadan mağazaya değişebilir.

Buyaka AVM saat kaçta kapanıyor?

Buyaka AVM kapanış saati çoğunlukla gece saat 22.00’dır. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan mağazaların mesaiyi bitirme saatlerinde farklılık olabilir. Buyaka AVM gelen misafirlerine güzel vakit geçirmeleri adına sinema keyfi de sunar. Vizyonda olan filmleri öğrenmek için yine alışveriş merkezinin resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Buyaka AVM hafta sonu açık mı?

Hem hafta içi hem de hafta sonu kesintisiz bir şekilde hizmet veren Buyaka AVM, dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde de açıktır. Buyaka AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati, hafta içindeki mesai saatleri ile benzerdir. Ancak AVM içerisinde hizmet sunan mağazaların hem hafta sonu hem bayram hem de resmi tatil günlerindeki çalışma saatlerinde farklılık olabilir. Buyaka AVM hafta sonu çalışma saatleri ise şöyledir:

  • Cumartesi: Sabah 10.00 ile gece 22.00 arası
  • Pazar: Sabah 10.00 ile gece 22.00 arası
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