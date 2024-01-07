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  4. Büyü yapıldığını söyleyip kendini yerden yere attı! İlginç anlar kamerada

Büyü yapıldığını söyleyip kendini yerden yere attı! İlginç anlar kamerada

07.01.2024 11:30 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yasin Akbulut isimli şahıs, büyü yapıldığını iddia ederek sokak ortasında kendini yerden yere attı. Yardım etmeye gelen arkadaşına ise tepki gösteren şahıs, “Bunu dinlemeyin, bize büyü yapmışlar, büyücü ablaları var” dedi. İlginç anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Şaşkına çeviren olay geçtiğimiz Perşembe saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Kulaksız’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adının Yasin Akbulut olduğunu söyleyen bir şahıs, koltuk değneklerini bırakarak yere oturdu. Yardım etmeye çalışan arkadaşına bağıran Akbulut, kendini adeta yerden yere attı. Sonrasında ise yerde sürünerek, kendisine yardım etmeye çalışan arkadaşının büyü yaptığını iddia etti.

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“BUNLAR BENİM HAYATIMI MAHVETTİ”

Akbulut, uzun süre yerden kalkmayarak, “Bunlar benim hayatımı mahvetti. Ben sakatım. Bunların hepsi büyü. Ayağımda üç tane platin var. Ben ölmüşüm. Bunu dinlemeyin. Bize büyü yapmışlar. Büyücü ablaları var” şeklinde konuştu.

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Yaşanan ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu büyü
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