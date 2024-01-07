Büyü yapıldığını söyleyip kendini yerden yere attı! İlginç anlar kamerada

Şaşkına çeviren olay geçtiğimiz Perşembe saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Kulaksız’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adının Yasin Akbulut olduğunu söyleyen bir şahıs, koltuk değneklerini bırakarak yere oturdu. Yardım etmeye çalışan arkadaşına bağıran Akbulut, kendini adeta yerden yere attı. Sonrasında ise yerde sürünerek, kendisine yardım etmeye çalışan arkadaşının büyü yaptığını iddia etti.

“BUNLAR BENİM HAYATIMI MAHVETTİ”

Akbulut, uzun süre yerden kalkmayarak, “Bunlar benim hayatımı mahvetti. Ben sakatım. Bunların hepsi büyü. Ayağımda üç tane platin var. Ben ölmüşüm. Bunu dinlemeyin. Bize büyü yapmışlar. Büyücü ablaları var” şeklinde konuştu.

Yaşanan ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA





