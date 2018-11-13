KADIN

Büyük beden model Tess Holliday Victoria's Secret'a meydan okudu!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 13.11.2018 11:38 | Son Güncelleme

Obeziteye özendirdiği gerekçesiyle eleştirilen ve Instagram paylaşımlarıyla tartışma yaratan büyük beden model Tess Holliday, Victoria's Secret iç çamaşırı markasını boykot etmek için 2 milyona yakın takipçisine çağrıda bulundu.

Büyük beden model Tess Holliday Victoria's Secret'a meydan okudu!

ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan model Tess Holliday, Victoria's Secret markasının Pazarlama Direktörü Ed Razek 'in tartışmalı yorumlarına karşı Instagram'da deyim yerindeyse esip gürledi.

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Ed Razek Vogue dergisine, büyük beden modellere ve transeksüellere iç çamaşırı üretmediklerini çünkü bunun ilgi alanlarına girmediğini söylemişti. Razek'in bu yorumu büyük beden model Tess Holliday'ı çok kızdırdı.

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Holliday instagram hesabında, ''Kimin Victoria's Secret'a ihtiyacı var? Benimle çalışmak isteyen, farklı vücut tiplerini benimseyen, dayatılan güzellik algısını yıkmaya çalışan o kadar çok marka var ki! Siz ne oluyorsunuz? Şişko kıçımı öpün'' dedi.

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Poposunun fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Holliday, ''daima ileriye giden, geniş bakış açısına sahip markalardan alışveriş yapın'' diyerek 2 milyona yakın takipçisini markayı boykot etmeye çağırdı.

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Takipçileri de Holliday'e destek vererek, kadınların kalıba sokulmaması, her bedenin kabul görmesi gerektiğini savundular.

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Markanın Pazarlama Direktörü Razek, Victoria's Secret'ın 190 ülkede yayınlandığını, 1 milyar 6 milyon kişi tarafından izlendiğini ve her yıl markanın değerinin arttığını söylemişti.

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Gigi ve Bella Hadid, Kendall Jenner ve Winnie Harlow, Victoria's Secret 2018 şovunda podyumda yürüyen modellerden sadece birkaçıydı.


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Anahtar Kelimeler:
Tess Holiday Victoria's Secret

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